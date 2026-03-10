Novak Djokovic perde la testa in campo: "Siete tutti incredibili"

La vittoria è arrivata, ma Novak Djokovic a Indian Wells non ha combattuto soltanto contro Aleksandar Kovacevic. Il match, risolto dal campione serbo dopo tre set molto tirati, è stato segnato anche da momenti di tensione con il suo team, con Nole che in più occasioni si è rivolto in modo piuttosto nervoso verso il proprio angolo. Tra richieste, consigli tecnici e qualche incomprensione, il numero uno serbo ha lasciato trasparire tutta la frustrazione accumulata durante la partita.

Nel primo set, poi chiuso sul 6-4, Djokovic si è voltato più volte verso il suo staff con espressioni poco serene. La situazione si è accesa soprattutto all’inizio del secondo parziale, quando dopo il primo game il serbo ha richiamato con decisione l’attenzione della sua panchina. Indicando qualcuno nel suo team, si è lasciato andare a uno sfogo piuttosto colorito, prima in serbo e poi in spagnolo: "Dai, allora cosa aspetti, che c…o aspetti?”. Subito dopo ha rincarato la dose con un commento sarcastico: "Incredibile, siete tutti incredibili”.