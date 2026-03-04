Carciofi, cinarina e vitamine: l'ortaggio alleato di cuore e fegato

I carciofi non sono solo un ortaggio elegante da portare in tavola: sono un vero e proprio concentrato di nutrienti che fanno bene al nostro organismo. Ricchi di fibre, vitamine e antiossidanti, meritano un posto fisso nella dieta di chi vuole prendersi cura della propria salute senza rinunciare al gusto.

Dal punto di vista vitaminico, i carciofi contengono vitamina C, fondamentale per rafforzare il sistema immunitario e proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi; vitamine del gruppo B (come B1, B2, B3 e B9 o acido folico), che sostengono il metabolismo energetico, la produzione di globuli rossi e il buon funzionamento del sistema nervoso; e vitamina K, importante per la coagulazione del sangue e la salute delle ossa. Non mancano poi minerali preziosi come potassio, magnesio, fosforo e ferro, utili per la circolazione, i muscoli e il sistema nervoso.