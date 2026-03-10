Enrico Mentana, la provocazione di Milena Gabanelli: "Metterci a 90 gradi"

Clamoroso botta e risposta al Tg La7. Il tema? Neanche a dirlo, la guerra in Medio Oriente. E in particolare l'intervento degli Stati Uniti in Iran che, come effetto domino, ha tirato dentro al conflitto anche le altre potenze del Golfo come gli Emirati Arabi e il Qatar. Gli americano, però, sono i nostri più importanti alleati come ha ricordato Enrico Mentana. Ma in Italia, a sentire le parole di Milena Gabanelli, resiste ancora un sentimento anti-yankee, difficile da sradicare.
"La superpotenza americana è anche il nostro principale alleato per scelta anche perché ci liberarono 80 anni fa gli americani, però il problema si pone, il problema Trump", ha spiegato il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ai suoi telespettatori e a Milena Gabanelli collegata con lo studio.
Sondaggio Mentana, effetto Iran: chi sale e chi scendeUn sussulto dell'opposizione, secondo l'ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. E' il dirett...
"D'accordo, dobbiamo farci i conti, mi pare che quello che è successo 80 anni fa è stato ripagato - ha sottolineato la firma del Corriere della Sera -, li abbiamo ringraziati, continuiamo a ringraziarli, dobbiamo continuare a farci i conti, sono il nostro più forte alleato, però non è che Dio ci ha ordinato di metterci a 90 gradi?". "No, questo assolutamente no, perlomeno non è il Dio che conosco io", la replica di Enrico Mentana.
Mentana: "Gli USA sono nostri alleati perché ci liberarono 80 anni fa"— Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 9, 2026
Gabanelli: "Li ringraziamo da 80 anni, ma Dio non ci ha ordinato di metterci a 90 gradi" pic.twitter.com/DDQ0qrGjkN