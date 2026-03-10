Enrico Mentana, la provocazione di Milena Gabanelli: "Metterci a 90 gradi"

Clamoroso botta e risposta al Tg La7. Il tema? Neanche a dirlo, la guerra in Medio Oriente. E in particolare l'intervento degli Stati Uniti in Iran che, come effetto domino, ha tirato dentro al conflitto anche le altre potenze del Golfo come gli Emirati Arabi e il Qatar. Gli americano, però, sono i nostri più importanti alleati come ha ricordato Enrico Mentana. Ma in Italia, a sentire le parole di Milena Gabanelli, resiste ancora un sentimento anti-yankee, difficile da sradicare.

"La superpotenza americana è anche il nostro principale alleato per scelta anche perché ci liberarono 80 anni fa gli americani, però il problema si pone, il problema Trump", ha spiegato il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ai suoi telespettatori e a Milena Gabanelli collegata con lo studio.