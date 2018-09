Soffri di stress da rientro?Ti serve '#BrainWellness'!

Stressati e stanchi, abituati a correre e affrontare mille impegni quotidiani. L'unico rimedio è fare una pausa: la soluzione potrebbe essere concedersi una piccola sessione di mindfulness, in italiano 'consapevolezza'. Negli Stati Uniti può già contare su oltre 20 milioni di appassionati, ma anche da noi sono sempre più numerosi a sperimentare questa tecnica di meditazione che insegna a liberarci dalle abitudini che ci condizionano e che, secondo uno studio dell’Università di Waterloo, in meno di mezz’ora riattiva il cervello e l’energia. Una proposta allettante soprattutto per quelli che, a poco più di un mese dalla pausa estiva, si sentono indeboliti, come se non fossero mai andati in vacanza. Secondo il recente sondaggio di SWG per Novartis, solo il 37 per cento degli italiani si dedica a esercizi che aiutano a mantenere allenate le funzioni cerebrali, mentre il 70 per cento ignora che le tecniche di rilassamento come la mindfulness possano essere utili a preservare le capacità cognitive, cambiando il modo in cui il cervello elabora le informazioni e gestisce gli effetti dello stress e dell’ansia. Proprio a questa 'consapevolezza' è dedicata la nuova release di Brainzone.it, la piattaforma web di Novartis dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della cura del cervello e sulle patologie neurologiche, giunto quest'anno alla sua quarta edizione con tantissime novità.

Con gli audio tool per il rilassamento guidato, indicati per chi è in continuo movimento, sarà possibile favorire il rilassamento mentale, semplicemente indossando un paio di cuffiette. Un’altra grande novità è la sezione 'Brain Challenge', il test per tenere in allenamento il cervello. Sei Brainiac, Brain Lover o Brain to be trained? Con questo test di auto-assessment sarà possibile verificare quanto ciascuno di noi si prende cura della propria materia grigia, ricevendo anche consigli di neuro empowerment personalizzati. Tutto ciò sarà disponibile in una nuova sezione del sito ricca di quiz che stimoleranno le abilità di analisi e deduzione con rompicapi irresistibili, dilemmi logici, schemi e strutture da decifrare. “Le buone capacità mentali possono essere mantenute o migliorate grazie alla cura e all’esercizio della mente – dichiara Nicola De Pisapia, ricercatore al Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive all’Università di Trento e tra i fondatori di Neocogita - Numerose sono le attività che possiamo fare per prenderci cura del nostro cervello e del suo buon funzionamento: imparare a conoscere quello che ci fa bene e avere a disposizione gli strumenti giusti è fondamentale per permetterci di dare il meglio di noi stessi e di preservare un organo così importante”.

Per rispondere a queste esigenze, Brainzone quest’anno ha lanciato il progetto 'Brain Wellness', uno spazio on-line dove stimolare e potenziare le proprie funzionalità cognitive utili nella vita di tutti i giorni. Un vero e proprio percorso di training mentale, sviluppato da un team di esperti, al termine del quale ognuno riceverà la valutazione sui propri progressi e i suggerimenti per poter mantenere attiva la funzione cerebrale e mentale ad ogni età. Dal portale l’utente potrà accedere ad aree dedicate, pensate proprio per chi ha voglia di divertirsi e tenersi in allenamento, per poi ripetere il test misurando i propri progressi e tenendo sotto controllo i risultati. “Novartis, azienda che ha scritto pagine importanti nella storia di alcune malattie neurologiche tra cui la sclerosi multipla, oggi, vuole continuare a contribuire alla creazione di una cultura del benessere del cervello. Siamo fieri di aver reso possibile un’ulteriore implementazione del progetto Brainzone, che già da quattro anni ci vede coinvolti, grazie anuovi contenuti scientifici validati da un team multidisciplinare di esperti – sottolinea Alessandra Dorigo, head business Franchise Neuroscience di Novartis - Per continuare a rafforzare l’identità del progetto, e con la nascita di questa nuova 'area protetta' per il cervello, in questa nuova edizione Brainzone si candida a diventare ambassador scientifico della Brain Wellness”. (EUGENIA SERMONTI)

Segui la #BrainChallenge su Facebook

L’allenamento continua! Mettendo 'Mi Piace' alla pagina facebook Brainzone.It si possono trovare nuove sfide da compiere per mantenere il cervello in allenamento giorno per giorno con:

#BrainChallenge: porta in palestra il tuo cervello e supera tutte le sfide, anche sui social;

#BrainFun: giochi numerici e di memoria per metterti alla prova;

#BrainTips: suggerimenti utili e consigli per vivere «in pace con il cervello»

E tu sei Brainiac, Brain Lover o Brain to be trained? Mettiti alla prova su Brainzone.it!