“Ridefiniamo lo standard di curadella retinopatia del prematuro”

Molte sono le complicanze che possono verificarsi qualora un bambino nasca molto prematuramente. Una tra queste, la retinopatia del prematuro, è una patologiarara che si verifica quando i vasi sanguigni della retina del neonato – tessuto che si sviluppa tardi nell’utero - si sviluppano in modo anomalo, incompleto. Se non si sviluppano normalmente i vasi sanguigni possono esercitare una trazione sulla retina e provocare trazione maculare, distacco della retina o altre anomalie strutturali, che possono a loro volta causare perdita della vista o potenziale cecità. L’attuale standard di cura è la chirurgia laser, ma le cose potrebbero cambiare: Novartis ha infatti annunciato al 18° Congresso della European society of retina specialists (Euretina) i risultati di uno studio di fase III su ranibizumab versus la chirurgia laser nei neonati con retinopatia del prematuro. A differenza della chirurgia laser, che danneggia il tessuto oculare e può essere associata a complicanze significative, come forte miopia, ranibizumab è selettivo farmacologicamente e riduce l’elevato livello intraoculare del fattore di crescita dell’endotelio vascolare (Vegf), un importante regolatore dello sviluppo di nuovi vasi sanguigni che svolge un ruolo chiave nella progressione della retinopatia del prematuro.

“La chirurgia laser, l’attuale standard di cura, funziona distruggendo il tessuto oculare che contribuisce all’aumento del Vegf - ha spiegato il professor Andreas Stahl, senior physician in chirurgia retinica e responsabile del gruppo di ricerca sull’angiogenesi del centro oculistico dell’Università di Friburgo - Benché sia un trattamento efficace, esiste un chiaro bisogno insoddisfatto di metodi innovativi per trattare la retinopatia del prematuro senza distruggere il tessuto retinico. Nel corso dello studio RAINBOW, ranibizumab ha dimostrato di essere un’opzione efficace e ben tollerata per il trattamento della retinopatia del prematuro, che può offrire nuove speranze ai genitori di questi pazienti particolarmente vulnerabili”.

La retinopatia del prematuro colpisce sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, con un numero stimato tra 23.800 e 45.600 neonati con nuova diagnosi e con compromissione irreversibile della vista ogni anno. “Lo studio fa parte del nostro costante impegno nell’affrontare i bisogni più urgenti nella cura degli occhi - ha dichiarato Dirk Sauer, development unit head, Novartis ophthalmology - Siamo soddisfatti di presentare domanda per un’indicazione nella retinopatia del prematuro, che ci fa avvicinare alla ridefinizione della cura per questi neonati”. (MATILDE SCUDERI)