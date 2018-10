MA Provider, società di consulenza specializzata nel market access e public affairs nel mondo life science, investe in attività di marketing, medical education e comunicazione, acquisendo l’80 per cento di Argon Healthcare Italia. Paola Lanati, managing director di MA Provider, dichiara: “Abbiamo fatto questa acquisizione perché troviamo grande complementarietà tra il nostro business e quello di Argon Healthcare Italia. Infatti, entrambe le società si basano sulle esigenze del cliente e del business, supportandolo dalla preparazione del lancio in Italia fino alla piena commercializzazione, con forte attenzione alla compliance e a valori comuni quali eccellenza, impiego delle migliori competenze e velocità”. MA Provider subentra a Massimo Vergnano, presidente Argon Healthcare, che si concentrerà sullo sviluppo internazionale del network, della consulenza strategica e dell'innovazione digitale, lasciando ad Argon una struttura indipendente, affidata al managing director Alessandro Seveso.