HPV: prima Giornata Mondiale insieme contro il Papillomavirus

Si è celebrata per la prima volta lo scorso 4 marzo la Giornata Mondiale contro l’HPV, promossa dalla International Papillomavirus Society (IPVS), per accrescere la consapevolezza dei rischi associati al Papillomavirus umano (HPV) e delle strategie preventive, nell'uomo e nella donna, contro forme di cancro e altre malattie HPV-correlate. L'obiettivo della Giornata è stato quello di chiedere ai governi, alle istituzioni, alle comunità e alle persone di agire contro l'HPV, aiutando uomini e donne in tutto il mondo a beneficiare delle strategie di prevenzione, come la vaccinazione e gli screening. E MSD ha partecipato e sostiene attivamente la prima Giornata Mondiale contro l’HPV e proseguirà nel suo impegno per contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sui tumori e le patologie HPV-correlate e sulle strategie per prevenirli. Il legame tra HPV e carcinoma del collo dell'utero è stato scoperto a metà degli anni '70 e da allora i ricercatori hanno scoperto che l'HPV può causare altre tipologie di tumore, sia negli uomini che nelle donne. Da oltre 20 anni MSD si impegna nella ricerca e sviluppo di vaccini anti-HPV e il nostro lavoro continua oggi per aumentare la consapevolezza e l'accesso ai nostri vaccini.

“MSD in Italia sostiene la Giornata Mondiale contro l’HPV per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione dei tumori e le altre malattie causate dal Papillomavirus umano, sia negli uomini che nelle donne – dichiara Nicoletta Luppi, presidente e AD di MSD Italia - Tutti noi possiamo dare il nostro contributo alla prevenzione: effettuando le vaccinazioni raccomandate ai nostri figli e consigliandole a tutti i nostri cari, sostenendo le campagne sulla corretta informazione. I nostri figli sono il futuro della società: insieme possiamo realizzare un intervento di sanità pubblica senza precedenti: contribuire alla eliminazione delle patologie HPV correlate, per garantire loro un futuro libero dalla malattia”. In tutto il mondo, ogni anno, alcuni tipi di HPV causano una stima di 585.500 casi di cancro, inclusi quelli della cervice uterina, della vulva, della vagina, dell’ano, del pene e dell’oro-faringe e oltre 30 milioni di casi di condilomi genitali. La Giornata Mondiale contro l’HPV è un evento annuale volto a sensibilizzare le comunità di tutto il mondo e ad incoraggiare la collaborazione con i governi, le ONG e altri gruppi impegnati nella prevenzione, per agire efficacemente contro i tumori e le malattie legati all'HPV, coinvolgendo le comunità, le scuole, i medici, le università, i politici ed i pazienti per riflettere su cosa può essere fatto per migliorare la diffusione della corretta informazione e agire contro questo temibile virus. (EUGENIA SERMONTI)