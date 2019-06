Ecco la McCann Health Italiaprotagonisti del cambiamento

Un tempo focalizzata sulla promozione di prodotto, oggi molto più̀ vicina al sentire del paziente e dei cittadini. La comunicazione nel settore della salute è cambiata radicalmente e McCann Health Italia apre le porte della sua agenzia per raccontarsi e raccontare i mutamenti. Si racconta meno il brand e più̀ il percorso di cura, lo storytelling si è spostato sulla patologia piuttosto che sul trattamento e, soprattutto, l’obiettivo concreto della comunicazione è provare a migliorare l’informazione al pubblico, sempre più̀ consapevole e protagonista della propria salute. McCann Health interpreta da sempre il cambiamento e oggi presenta il suo modello di comunicazione, per facilitare la comprensione del valore che le aziende possono portare al sistema salute in Italia e agli italiani.

“In questo momento di cambiamento è essenziale una comunicazione di valore – afferma Alessio Carli, managing director e partner di McCann Health Italia – stiamo vivendo in un contesto di trasformazione continua e alla comunicazione si chiede ancor più̀ verità e trasparenza, rapidità e coerenza. È importante sfruttare appieno tutte le armi che abbiamo e fonderle insieme, unire alla bellezza del dato scientifico il potere della creatività è il mantra che da sempre adottiamo in McCannHealth. Ormai i nostri interlocutori sono moltissimi, forse tutti; sono più informati e anche più consapevoli, stiamo parlando anche al paziente, al cittadino, al singolo individuo. Abbiamo cambiato il nostro modo di comunicare, il linguaggio che adottiamo e, a dirla tutta, ci stiamo trasformando anche noi”.

“Open Innovation significa cambiamento – spiega Massimiliano Barawitzka, innovation advisor e partner fondatore di McCann Health Italia – e siamo convinti di dover essere noi i primi a cambiare per essere credibili con i nostri clienti e fornir loro servizi di valore. Il percorso, iniziato alla fine del 2016, ci permette oggi di dire di essere testimoni di quanto bene fa rinnovarsi e continuare ad innovare: l’agenzia è aperta ai clienti insieme ai quali lavoriamo sui progetti più strategici, le collaborazioni istituzionali e private sono cresciute tantissimo, i temi caldi dell’innovazione (A.I., Big Data e Blockchain) vengono da noi utilizzati per affermare il valore della 'Digital Health' anche in Italia”.

In questi ultimi anni McCann Health ha intrapreso un percorso di rinnovamento della propria organizzazione, fornendo al suo team gli strumenti indispensabili per rispondere ai mutamenti del settore. A partire da un progetto di gestione condivisa, McCann Health non possiede più̀ un’organizzazione verticale e si è posta l’obiettivo di incentivare un trasferimento di fiducia e responsabilità̀ tra le persone che, anche grazie ad un articolato progetto di Lavoro Agile, oggi operano sempre più insieme, in maniera trasversale e per obiettivi. La capacità di attrarre “persone di talento”, giovani e meno, è la linfa vitale di McCann Health che ha aperto anche una ‘Second Unit’ presso il Tag – Talent Garden Calabiana – proprio per essere in contatto con le startup e con le attività̀ formative e culturali che facilitano il percorso di aggiornamento continuo fondamentale per un’agenzia di comunicazione moderna.

La creatività è la lente con cui McCannHealth osserva e decodifica il cambiamento. “La creatività – racconta Fabio Teodori, chief creative officer di McCann Health Italia – rappresenta lo strumento con cui i progetti che realizziamo tutti i giorni, nati da una forte componente scientifica, riescono ad avere un impatto e a migliorare la vita delle persone. In McCann Health abbiamo la fortuna di mettere la creatività al centro dei processi di lavoro perché crediamo possa avere un impatto su discipline diverse ma estremamente connesse tra loro”. Dagli eventi alle PR, dalla comunicazione tradizionale a quella più visionaria e digitale, ogni progetto viene affrontato per garantire la migliore risposta creativa possibile, mettendo in campo le migliori sinergie tra i mezzi di comunicazione. In questo modo, McCann Health risponde alle esigenze del target dei sui clienti, che è sia specialistico sia generalista e che richiede un approccio alla comunicazione sempre più contemporaneo. McCann Health è parte di McCann Worldgroup e di Interpublic Group (Ipg), leader globale nelle soluzioni di marketing innovative. (FABRIZIA MASELLI)