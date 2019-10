EndocrinologiaOggi è un centro medico privato, altamente specializzato nella diagnosi e nella cura delle patologie endocrinologiche e metaboliche. Il centro EndocrinologiaOggi, ha sede a Roma, presso GMF Medical Center, ed è diretto, come il portale web, dal dottor Massimiliano Andrioli, specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio. “Presso il nostro centro tutte le prestazioni sanitarie sono erogate esclusivamente da medici endocrinologi – sottolinea Massimiliano Andrioli – tutti altamente specializzati e ciascuno con elevate competenze in specifiche branche dell’endocrinologia. In EndocrinologiaOggi si ha la certezza di poter prenotare una visita con un endocrinologo particolarmente specializzato, per esempio, in patologie della tiroide, o dell’ipofisi o dei surreni o in problematiche dell’accrescimento etc. Tutto, ovviamente, secondo le più recenti linee guida e con l’ausilio delle più moderne tecnologie sanitarie”.



Non è infrequente che, eseguita una visita endocrinologica, lo specialista consigli l’esecuzione di un’ecografia tiroidea, cosa che costringe il paziente a prenotarla in un secondo tempo, magari presso un altro centro, poi eseguirla e portarne il referto in visione all’endocrinologo che l’ha richiesta…

Un’indiscutibile perdita di tempo per il paziente ed un inevitabile ritardo diagnostico. A questo si aggiunga che spesso le ecografie tiroidee sono eseguite da ecografisti non endocrinologici. E i referti di queste ecografie non sempre contengono tutte le informazioni necessarie all’endocrinologo per indicare il più opportuno percorso diagnostico-terapeutico (come ad esempio: porre indicazione, o meno, all’agoaspirato tiroideo). Presso il Centro EndocrinologiaOggi, questo iter obsoleto e time-consuming è definitivamente abolito.



In che senso?

Presso EndocrinologiaOggi è possibile effettuare una valutazione endocrinologica completa, con esame ecografico tiroideo integrato o addirittura un agoaspirato tiroideo eco-guidato contestuale, senza perdita di tempo. In sostanza lo specialista endocrinologo durante la visita, potrà eseguire anche l’ecografia della tiroide e, se necessario, potrà addirittura eseguire un agoaspirato tiroideo contestualmente.



E questo va fatto separatamente per ogni intervento?

Eseguiamo pacchetti completi con più prestazioni contestuali:

- visita endocrinologica+ecografia tiroidea

- visita endocrinologica+ecocolorDoppler tiroideo

- visita endocrinologica+ecografiatiroidea+agoaspirato tiroideo

- visita endocrinologica+agoaspirato tiroideo.E questi pacchetti comportano un indubbio risparmio temporale per il paziente ma anche un risparmio economico, in quanto il costo del pacchetto è sempre inferiore alla somma dei costi di ciascuna singola prestazione. Ovviamente sarà sempre possibile effettuare anche una singola prestazione (es: solo ecografia tiroidea o solo agoaspirato tiroideo) e si ricorda ancora che presso EndocrinologiaOggi tutte le prestazioni (ecografia, ecodoppler, agoaspirato tiroideo) sono eseguite esclusivamente da specialisti endocrinologi, altamente specializzati nella diagnostica ecografica ed interventistica della tiroide, secondo le ultime linee guida e quindi garantendo prestazioni di elevato livello diagnostico”.



… e quindi a costi elevati, visto che siete un centro privato

E’ vero che EndocrinologiaOggi è un centro esclusivamente privato, non convenzionato con il sistema sanitario nazionale (SSN): tuttavia, presso il centro EndocrinologiaOggi è attivo un servizio, chiamato Tariffa ASL, che consente a chiunque lo desideri di effettuare visite endocrinologiche ad un costo sovrapponibile a quello del Servizio sanitario nazionale (35 euro) senza, tuttavia, gli abituali tempi d’attesa di quest’ultimo. La lista di attesa massima è di circa una settimana.



Quali sono le caratteristiche di questo piano tariffario?

Per aderire è necessario iscriversi acquistando una tessera di durata illimitata (costo una tantum di 20 euro). Pertanto, per continuare ad usufruire del piano la tessera non va rinnovata. L’iscrizione da diritto ad effettuare un numero illimitato di visite endocrinologiche, per sempre, sempre al costo di 35 euro ciascuna. Con la tariffa ASL è possibile richiedere ed effettuare solo visite endocrinologiche (sono escluse da questo piano ecografie tiroidee, agoaspirati ed altre procedure diagnostico-terapeutiche che, comunque, possono sempre essere effettuate ma con tariffazione differente). Le visite sono sempre erogate da diversi specialisti endocrinologi che si alternano presso l’ambulatorio.



Altre peculiarità del centro?

Sicuramente la genetica molecolare tiroidea, una metodica innovativa che consente a molti pazienti di evitare inutili interventi chirurgici. Il Centro EndocrinologiaOggi, con consolidata esperienza in questo settore, si propone oramai da alcuni anni come centro di riferimento italiano per l’esecuzione delle principali e più avanzate metodiche al momento disponibili a livello mondiale nella diagnostica dei noduli tiroidei indeterminati, come Afirma, Thyroseq e MirThy-pe. (STEFANO SERMONTI)