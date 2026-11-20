Un dispositivo pensato per stimolare il cervello attraverso luci lampeggianti e suoni ritmici non è riuscito a rallentare la perdita di memoria nei pazienti con Alzheimer, il risultato riapre il dibattito sulle nuove terapie contro la malattia. Una terapia innovativa, basata su luci lampeggianti e suoni ritmici, aveva suscitato grandi aspettative nella lotta contro l’Alzheimer, l’obiettivo era semplice quanto ambizioso: stimolare il cervello per aiutarlo a conservare più a lungo le capacità di memoria e attenzione. Ma i risultati di un importante studio clinico hanno portato una delusione: il trattamento non ha mostrato benefici significativi sulle capacità cognitive dei pazienti. A raccontare i risultati è la rivista scientifica Nature, che ha seguito da vicino questa ricerca, considerata particolarmente importante per le nuove possibilità di trattamento della malattia.

Il dispositivo si chiama Spectris AD si presenta come un paio di occhiali speciali collegati a cuffie, i pazienti devono indossarlo a casa per circa un’ora al giorno, durante il trattamento, il dispositivo emette luci intermittenti e suoni ritmici, con l’obiettivo di stimolare una particolare attività elettrica del cervello chiamata onde gamma. Queste onde cerebrali sono associate a diversi processi importanti, tra cui l’attenzione e la memoria, l’ipotesi dei ricercatori era che stimolarle potesse aiutare il cervello a funzionare meglio e contrastare alcuni dei danni provocati dall’Alzheimer. L’idea era interessante e aveva alimentato molte speranze, soprattutto perché si trattava di un trattamento non invasivo, da effettuare comodamente a casa. Lo studio clinico, molto atteso dalla comunità scientifica, ha però restituito un risultato negativo sul suo obiettivo principale.

Dopo dodici mesi di trattamento, le persone che avevano utilizzato il dispositivo non hanno mostrato miglioramenti significativi delle capacità cognitive rispetto a quelle che avevano ricevuto un trattamento simulato. In sostanza, la stimolazione attraverso luci e suoni non è riuscita a dimostrare di poter rallentare il declino cognitivo causato dall’Alzheimer. I risultati sono stati presentati il 16 novembre durante un incontro scientifico dedicato agli studi clinici sulla malattia, a Boston, negli Stati Uniti. L’azienda produttrice ha comunque sottolineato alcuni segnali incoraggianti emersi tra i partecipanti con una compromissione cognitiva lieve. Secondo il suo amministratore delegato, questi dati potrebbero meritare ulteriori approfondimenti. Ma diversi esperti invitano alla prudenza. Il neurologo Eric McDade, della Washington University School of Medicine, ha definito negativo il risultato complessivo dello studio, sottolineando che eventuali nuove ricerche dovrebbero concentrarsi soprattutto sui pazienti nelle fasi più lievi dei disturbi cognitivi. Questo risultato ricorda quanto sia difficile trovare trattamenti realmente efficaci contro l’Alzheimer. Negli ultimi anni sono state esplorate numerose strade, dalle terapie farmacologiche alle tecniche di stimolazione cerebrale, ma non tutte le idee promettenti in laboratorio riescono poi a dimostrare la propria efficacia nei pazienti.

Il fallimento dello studio non significa che la ricerca sulle onde gamma sia arrivata al capolinea, significa, però, che al momento non ci sono prove sufficienti per considerare questo dispositivo un trattamento capace di rallentare la perdita di memoria nelle persone con Alzheimer. La speranza resta quella di trovare nuove strategie per affrontare una malattia che colpisce milioni di persone e coinvolge profondamente anche le loro famiglie. Ma, come dimostra questo studio, tra una teoria scientificamente interessante e una cura davvero efficace c’è ancora molta strada da percorrere.