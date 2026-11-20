Un gruppo di ricercatori ha individuato una nuova famiglia di virus giganti nelle viscere di esseri umani e animali, potrebbero rappresentare un importante anello mancante nell’evoluzione di alcuni virus capaci di infettare anche l’uomo. Nel nostro intestino vivono miliardi di microrganismi parliamo di batteri, funghi e virus fanno parte di un universo invisibile che accompagna ogni giorno il funzionamento del nostro organismo ma gli scienziati continuano a scoprire che questo mondo è molto più sorprendente di quanto immaginiamo. L’ultima novità riguarda gli egovirus, una famiglia di virus giganti finora sconosciuta, individuata nei campioni intestinali di esseri umani e diversi animali. La scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica Nature, potrebbe aiutare a chiarire un mistero che da tempo interessa i microbiologi: come si sono evoluti alcuni dei virus più grandi e complessi conosciuti, compresi quelli appartenenti alla famiglia dei poxvirus.

Quando pensiamo ai virus, immaginiamo generalmente particelle microscopiche molto piccole ma esistono anche virus giganteschi, con materiale genetico particolarmente complesso e dimensioni, in alcuni casi, tali da renderli osservabili con un normale microscopio ottico. Questi virus, chiamati nucleocitovirus, infettano soprattutto organismi unicellulari, cioè forme di vita composte da una sola cellula e presenti nell’ambiente, gli egovirus appartengono proprio a questo grande gruppo. La loro particolarità è che sono stati individuati soprattutto nell’intestino, un ambiente nel quale la loro presenza non era stata riconosciuta in precedenza in questa forma, i ricercatori ritengono che possano essere molto più diffusi di quanto si pensasse, sulla base dei dati genetici analizzati, una delle loro varianti potrebbe essere presente in circa l’1% della popolazione mondiale. La scoperta è arrivata grazie al lavoro di un gruppo di ricercatori guidato da Tom Delmont, ecologo microbico del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica.

Gli studiosi non hanno dovuto isolare e coltivare direttamente i virus in laboratorio, hanno utilizzato una tecnica che permette di analizzare il materiale genetico presente nei campioni biologici, cercando tracce di microrganismi anche quando non sono stati ancora identificati. Analizzando enormi quantità di dati genetici, i ricercatori hanno individuato sequenze riconducibili a questi nuovi virus, le tracce degli egovirus sono state trovate in campioni intestinali provenienti da esseri umani, ma anche da bufali, capre, polli, cervi e maiali. Nel caso dell’uomo, sono stati identificati sei diversi gruppi genetici, alcuni dei quali sembrano caratteristici della specie umana, le tracce sono state individuate in popolazioni geograficamente molto diverse, dai gruppi di cacciatori-raccoglitori Hadza in Tanzania fino a persone che vivono in Europa, negli Stati Uniti e in Sud America. Perché questa scoperta è così importante? Gli egovirus potrebbero rappresentare un passaggio evolutivo tra alcuni virus giganti che infettano organismi unicellulari e i poxvirus, una famiglia di virus che comprende anche quelli responsabili del vaiolo e del mpox, conosciuto in passato come vaiolo delle scimmie.

La loro origine evolutiva è ancora oggetto di studio ma secondo i ricercatori, gli egovirus potrebbero offrire nuovi indizi per ricostruire come alcuni virus siano cambiati nel corso di milioni di anni, fino ad arrivare a forme capaci di infettare animali e persone. È importante chiarire, però, che la presenza degli egovirus nell’intestino non significa che siano pericolosi o che possano provocare malattie nell’uomo. Al momento, la loro scoperta riguarda soprattutto la loro identità genetica e il possibile ruolo nella storia evolutiva dei virus. Questa ricerca dimostra quanto poco conosciamo ancora la comunità di microrganismi che vive dentro di noi, l’intestino non ospita soltanto batteri utili e altri microrganismi conosciuti, ma potrebbe nascondere un numero enorme di virus ancora da identificare. Gli egovirus rappresentano quindi una nuova tessera di un puzzle scientifico molto più grande. Studiare questi organismi potrebbe aiutare a comprendere meglio l’evoluzione dei virus, le loro relazioni con gli esseri viventi e la storia delle infezioni. Un universo invisibile che, ancora una volta, dimostra quanto il nostro corpo sia un ecosistema complesso e pieno di soprese.