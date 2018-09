In Israele è nato un vitello rosso. A darne l'annuncio tramite un video su Youtube è il The Temple Institute. La nascita del vitello in sé non desta tanta notizia ma il fatto che sia rosso comporta un qualcosa di catastrofico. Infatti, sia nei testi sacri cristiani che in quelli ebraici la nascita di questo animale comporterebbe la fine del mondo. Secondo Breaking Israel News, però, il nuovo Maya sarebbe una semi-bufala. Sì perché il vitellino sembrerebbe essere stato generato impiantando embrioni di red angus nelle normali mucche domestiche. Ma un altro indizio che porterebbe a scongiurare il peggio: l'animale dovrà essere senza macchie per essere considerato il vitello che porterà alla fine del mondo. Già in passato sono stati esaminati altri vitelli rossi dalla commissione di rabbini ma nessuno ha mai soddisfatto pienamente i requisiti.