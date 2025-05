Elly Schlein allo sbando: il Pd si affida ai comici, tutti i nomi

Un capo, diceva Napoleone, è un commerciante di speranza. Elly rischia il fallimento, ed è inspiegabile che nessuno corra alla Bottega Nazareno per fare incetta di «salti quantici», «intersezionalità» né di «cicli positivi diciamo della circolarità uscendo dal modello lineare», tutte specialità della casa ma non a chilometri zero: sono importate dalla Schleinosfera. Per carità, chi lavora in questo agglomerato di materiale interstellare non ancora ben noto alla scienza si impegna, ma piazzare sulla terra ‘sta merce con un reparto vendite composto dall’ex ministro per il Sud Giuseppe Luciano Calogero Provenzano detto Peppe, il baffone antifascista di Sandro Ruotolo, Majorino l’amico di Soumahoro, (Marlon) Brando Benifei e quel portafortuna di Andrea Crisanti, beh, sarebbe arduo pure per il mitologico Roberto baffo Da Crema il quale durante una televendita andò a un passo dal rifilare l’aeroporto di Linate: «Chiamò il mondo, non avevano capito che era uno scherzo». Elly dunque – l’armocromista ancora non le ha consigliato le petit chapeau del Bonaparte, copricapo bicorno in feltro o castoro – in mancanza di leadership (la sua) dalla Schleinosfera si affida agli inquilini dei satelliti rossi perla propaganda: attori, cantanti, comici, scrittori, giornalisti, presentatori, vari ed eventuali.

Questa, scrive su Repubblica Concita De Gregorio, «è una moltitudine di artisti e pensatori esclusi a priori dalla scena perché molesti, disuguali quindi privati di denari e tribuna»; il riferimento è a Geppi Cucciari, Elio Germano e Tomaso Montanari, e però nell’elenco dei ridotti all’indigenza Concita s’è scordata l’esiliato Fabio Fazio, 10 milioni in 4 anni a Discovery, 200mila euro al mese arrotondati per difetto. La compagna Luciana Littizzetto in Rai ne percepiva 800mila a stagione, e dubitiamo abbia abbassato le pretese. D’altra parte la Resistenza, dalla montagna di “Che tempo che fa”, ha il suo prezzo. Al confino, poc’anzi citata, pure Geppi Cucciari, e fa nulla se da otto anni – pure con un certo seguito – è tutti i giorni ai microfoni di “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, oltre a una costante presenza televisiva, l’ultima ad “Amici” della De Filippi dove ha fatto campagna elettorale pro-referendum. Sui temi ambientali l’alleato Bonelli ne azzecca meno di Landini per i lavoratori? Niente paura Elly.