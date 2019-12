Bastoncini di pesce, scatta il ritiro: all'interno frammenti di metallo

Nella cinquantesima settimana del 2019 sono state diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi, il Rasff, ben 82 segnalazioni. Nel dettaglio, tra queste tre riguardano prodotti distribuiti in Italia, per i quali è immediatamente scattato il ritiro. La prima allerta riguarda Salmonella enterica in carne e ali di pollo, refrigerato, che arriva dalla Polonia. Dunque il rischio di rottura per capsule di caffè in plastica di differenti marche. Infine la terza e più inquietante segnalazione: sono stati rinvenuti frammenti in metallo all'interno di bastoncini di pesce congelati che, anche in questo caso, arrivano dalla Polonia. La contaminazione potrebbe anche essere dovuta alla migrazione di ferro e livello di migrazione globale troppo alto da teglie da forno.