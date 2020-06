Massimo Galli a Otto e mezzo: "Perché i nuovi focolai di Mondragone e Bartolini hanno connotati preoccupanti"

26 giugno 2020 a

I nuovi focolai di coronavirus a Mondragone (Campania), Bologna (Emilia Romagna) e Porto Empedocle (Sicilia) secondo il professor Massimo Galli "sono la riprova che la circolazione di questo virus è ancora presente e ahimé siamo ancora nella necessità di contenere il fenomeno". In collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, il responsabile del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano si augura "che non si debba affrontare un nuovo lockdown. Ma alcuni dei 1o focolai individuati hanno connotati preoccupanti e indicano che la storia non è ancora finita".

In particolare, spiega Galli, bisogna fare attenzione soprattutto ai focolai di Mondragone e della Bartolini: "Da una parte la popolazione meno favorita, con incapacità di percepire le informazioni e garantirsi una soluzione abitativa più sicura, dall'altra l'azienda di Bologna, conferma che il contesto lavorativo può essere pericoloso, come in quel mattatoio in Germania".

Dieci nuovi focolai in Italia, il coronavirus non arretra: "Rischio di un nuovo lockdown", chi teme il peggio

