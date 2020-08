Ghiaccio, la scoperta che vi cambierà l'estate: ecco come farlo più velocemente

14 agosto 2020 a

Acqua fredda per fare il ghiaccio? Anche no. Un gruppo di ricercatori dell’Università della British Columbia, Canada, ha dimostrato che per avere il ghiaccio in poco tempo è meglio utilizzare l'acqua bollente. Lo studio, pubblicato poi su Nature, prende in considerazione il raffreddamento esponenziale dei colloidi. La ragione di questo fenomeno sta nel fatto che l'acqua, quando da calda viene raffreddata improvvisamente, non rimane in equilibrio termico, ma ha parti che si trovano a diverse temperature. E così congela più velocemente, passando da uno stato all’altro più facilmente. Secondo gli studiosi questo avviene anche per gli altri liquidi.

Il fenomeno era già stato notato negli anni Sessanta e gli era stato dato il nome di effetto Mpemba, dal nome dello studente tanzaniano che lo aveva scoperto nel corso di una classe di cucina, facendo il gelato. Finora però non c’era consenso e non si era scoperta la ragione.

