Tumore alla prostata, la ricerca di Oxford mette in guardia: gli uomini con il grasso alla pancia sono più a rischio

12 settembre 2020 a

a

a

Gli uomini con la pancia sono più esposti al rischio di morire per cancro alla prostata. Lo rivela una ricerca dell'università di Oxford condotta su 200 mila soggetti. In particolare, gli uomini con grasso presente in tutto il corpo hanno minori probabilità di decesso per cancro alla prostata rispetto a chi tende ad ingrassare solo sul girovita.

"Trump ha mentito sulla scienza", l'editoriale di Science

Lo studio ha scoperto che, per esempio, un uomo con una vita pari o superiore a 103 cm ha un rischio maggiore del 35% di morire a causa della malattia rispetto a uno che ha un girovita di 90 cm. Ma qual è il motivo? Il rapporto spiega che l'adipe concentrato sulla pancia è più pericoloso perché ricopre organi vitali come il fegato, il pancreas e l’intestino, interferendo con le loro funzioni vitali e favorendo la proliferazione di cellule cancerose.

Gli scienziati hanno monitorato i soggetti della ricerca, tutti britannici, per dieci anni e hanno osservato il loro indice di massa corporea, la percentuale di grasso corporeo totale, la circonferenza della vita e il rapporto vita-fianchi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.