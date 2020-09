Venere, segnali di vita: tracce di fosfina, la scoperta che può cambiare la storia

14 settembre 2020 a

Non solo su Marte, anche su Venere forse c'è vita. La notizia arriva da un gruppo di astronomi dell’università di Cardiff, che ha trovato tracce di fosfina nell'atmosfera del pianeta. Si tratta di un gas solitamente prodotto da sorgenti biologiche, una sostanza del tutto inattesa perché l'ambiente acido dovrebbe degradarla rapidamente e invece c'è qualcosa che continua a produrla. Gli scienziati hanno cercato una causa di tipo chimico o geofisico, ma nessun fenomeno noto è in grado di offrire una spiegazione. Restano così due opzioni: un processo naturale mai osservato oppure un'origine biologica.

La scoperta potrebbe indicare la presenza di vita sul pianeta, visto che sulla Terra la produzione di fosfina è strettamente legata ai processi biologici. In particolare secondo i ricercatori, che hanno pubblicato il loro studio su Nature Astronomy, potrebbe esserci vita microbica, come batteri o funghi, nell’atmosfera di Venere. Se questa scoperta venisse confermata nei prossimi anni da altre ricerche, avremmo l'occasione di conoscere meglio questo pianeta, che per dimensioni e massa è simile alla Terra.

La ricerca è stata guidata da Jane Greaves, astronoma dell’università di Cardiff, ed è stata portata avanti dal 2017 al 2019 grazie al telescopio James Clerk Maxwell, conservato in un osservatorio delle Hawaii.

