Il Nobel per la medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice "per la scoperta del virus dell'Epatite C". Ogni anno muoiono 400mila persone

Il premio Nobel per la Medicina 2020 quest'anno è stato assegnato agli americani Harvey J. Alter e Michael Houghtone al britannico Charles M. Rice "per la scoperta del virus dell'epatite C". L'annuncio è stato dato come da tradizione dal Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento è salito a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 950mila euro.



Una scoperta molto importante se si considera che l'epatite C, causa infiammazione del fegato e può sfociare nel tumore ed è una delle epidemie più diffuse del mondo che ogni anno colpisce 70 milioni di persone e ne uccide 400mila ogni anno. Lo scorso anno il riconoscimento era andato a William Kaelin, Peter Ratcliffe e Gregg Semenza, due americani e un britannico. Avevano scoperto il meccanismo con cui le cellule reagiscono alla carenza di ossigeno. Martedì sarà annunciato il premio per la Fisica, mercoledì per la Chimica. Giovedì sarà la volta della Letteratura e venerdì della Pace.



