Donald Trump, Ilaria Capua: "La cura sperimentale con anticorpi monoclonali è un missile terra-aria contro il coronavirus"

Ha stupito il mondo la guarigione lampo di Donald Trump, ricoverato per coronavirus "in condizioni serie" e dimesso dopo pochi giorni, già in grado di affrontare la folla e la campagna elettorale (anche con gesti rischiosi, come la mascherina strappata in diretta tv). Decisiva la cura sperimentale a cui è stato sottoposto il presidente degli Stati Uniti, un cocktail di anticorpi monoclonali mai testato prima.

Si dice stupita anche Ilaria Capua, virologa italiana tra le più note anche in America dov' è direttore dello One Health Center of Excellence dell'Università della Florida a Miami: "Per fare un paragone bellico -spiega al Corriere della Sera - lo definirei un missile terra-aria: bisogna però abbassare i costi di questi farmaci". Nell'attesa che la cura venga esportata, e soprattutto di un vaccino sicuro e affidabile, agli italiani non resta che affidarsi ai soliti rimedi imparati a memoria dallo scorso marzo: "Mascherina, lavarsi le mani e vaccinarsi contro l'influenza".

