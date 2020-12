Branko, oroscopo di Natale: "Serve il perdono". Buone feste... rovinate, il segno "maledetto"

25 dicembre 2020 a

Buon Natale 2020, per quanto buono possa essere, e buon oroscopo di Natale, firmato Branko. Previsioni reltive ai giorni di Festa e tratte dal suo Branko 2020, calendario astrologico. Indicazioni segno per segno, giorno per giorno, da oggi, Natale e 25 dicembre alla prossima domenica. E, come sempre, c'è chi passerà buone giornate e chi, al contrario, dovrà fare i conti con alcune situazioni meno comode. Bando alle cianci, spazio alle previsioni segno per segno:

ARIETE: Natale con i parenti quello di oggi, in attesa di una domenica giocosa che sarà quella di dopodomani;

TORO: giornata all’insegna degli affetti quella odierna, mentre domani si potrà partire;

GEMELLI: Natale che precede una giornata di Luna splendente quello odierno, che sarà esattamente quella di lunedì;

CANCRO: oggi si possono incontrare gli amici, mentre da domani arriveranno giorni molto allegri.

LEONE: dopo una vigilia divertente, che è stata quella di ieri, sta per arrivare un sabato all’insegna dei giochi in famiglia;

VERGINE: Natale felice quello di oggi, mentre domani l’amore sarà presente;

BILANCIA: si avvia al termine un mese movimentato ma anche produttivo;

SCORPIONE: domani, festa di Santo Stefano, bisognerà saper perdonare…

SAGITTARIO: Natale che arriva dopo una vigilia operosa quello di oggi;

CAPRICORNO: amore e affetti cari nella giornata di domani, 26 dicembre;

ACQUARIO: oggi è importante rilassarsi, mentre dopodomani ci saranno momenti d’amore;

PESCI: giornata di amici e parenti quella di domani, mentre domenica si penserà al relax.

