Isanity di Ica system, la tecnologia moderna a tutela della salute dell'uomo

09 marzo 2021

Sanificare le città contaminate dai virus è il più grande sogno di Nicholas Durante, figlio di Luigi Durante, proprietario di Ica system, azienda leader nel settore della sanificazione, che ha ideato e brevettato Isanity, studiato per essere efficace per la sanificazione degli ambienti 24 ore su 24 e in grado di combattere ogni tipo di virus e batteri.

Nato a Gennaio 2020, in piena pandemia, Isanity di Ica systemè il risultato di uno studio tecnologico iniziato ben 5 anni fa; è stato subito adottato da aziende importanti ed è un brevetto frutto dell’eccellenza del nostro territorio, progettato dal giovane imprenditore Nicholas Durante, che ha curato tutto nei minimi particolari, parte ingegneristica, software, design.

Nicholas ha intravisto le possibilità tecnologiche di Isanity, soprattutto per l’impegno sociale che da sempre contraddistingue l’azienda di famiglia, attenta al benessere di tutta la comunità, dei propri dipendenti e di tutti i lavoratori di aziende sparse sul territorio Italiano.

“Non si puo’ fermare un Paese intero a causa di un virus”-dice Nicholas Durante-“per questa ragione e per la filosofia insita nel nostro modus operandi, abbiamo sempre sviluppato progetti legati alla salute, da applicare sempre, anche prima di una pandemia a ospedali, case di cura, scuole, perché nel 2021 non ci si puo’ far trovare impreparati”.

I modelli più venduti, scelti in base ai metri quadrati, sono il 300 e il 900, la manutenzione viene fatta ogni 2 anni; Isanity è già richiestissimo da tutti, comprese le Regioni Italiane nel Settore Trasporti, ma anche all’estero.

Mix di una formula segreta di elementi chimici brevettati, Isanity è stato analizzato e testato da laboratori certificati dalla Regione Veneto, ma non solo; “il nostro brevetto è stato testato, per la sua efficacia, su SARS Cov 2 dal Dipartimento di Medicina Molecolare di Padova”-aggiunge Nicholas Durante-“il Made in Italy e la nostra eccellenza nei vari settori vanno sempre sottolineati. Moltissimi oggi fanno sanificazione, ma la differenza la crea chi sanifica con un metodo che rende salubre e sicuro un ambiente 24 ore su 24, sempre e costantemente. Noi siamo in grado di farlo. In Italia abbiamo venduto più di 6000 macchinari, dall’estero ci hanno già chiamato per un numero ancora più grande, da Ungheria, Francia, Inghilterra, Svizzera, solo per citare alcuni Paesi”.

