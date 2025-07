Jannik Sinner sconvolge il 18enne Basile con questa domanda

Basile ha risposto con attenzione e intensità, mostrando solidità e disciplina davanti al ritmo “soffocante” imposto da Sinner: ”È esattamente come me lo immaginavo — ha detto il giovane pugliese — Tira fortissimo e gioca a una velocità impressionante ". Durante l’allenamento, Sinner ha curato ogni dettaglio: volée, diagonali, smash, risposte. E Pierluigi ha saputo adattarsi, guadagnandosi un piccolo spazio anche nel dialogo tecnico con il campione.

Classe 2007, originario di Martina Franca, Basile è già uno dei volti più interessanti del circuito junior italiano. Dopo l'esordio non fortunato nel tabellone junior dello Slam britannico (perdendo ai 32esimi contro il britannico Gusic Wan ), è arrivata la chiamata inaspettata: essere lo sparring partner del numero uno del mondo. Non un premio simbolico, ma una vera prova del nove.

Un'ora e mezza che non dimenticherà mai. Per Pierluigi Basile , giovane promessa del tennis italiano, l’allenamento con Jannik Sinner a Wimbledon ha rappresentato molto più di una semplice sessione sotto il sole londinese. È stata un’opportunità rara, un contatto diretto con l’élite del tennis mondiale. E, forse, uno sguardo sul proprio futuro.

Il momento più emblematico è stato una domanda, semplice ma densa, rivolta da Jannik al ragazzo: “Ti piace giocare i punti importanti?”. Una frase che ha colpito Basile, perché tocca proprio uno degli aspetti su cui sta lavorando. “Ruberei a Sinner il modo in cui affronta i momenti decisivi — ha spiegato — Sembra che gli venga naturale”. Nel frattempo, Sinner ha mostrato ottime condizioni fisiche, malgrado il manicotto al gomito per la botta subita nel match contro Grigor Dimitrov, e ha chiuso l’allenamento con esercizi atletici. Djokovic, invece, si allenerà alle 13.30 italiane, facendosi trovare pronto per la semifinale del pomeriggio. A Wimbledon si respira l’aria del grande match.