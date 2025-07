Paolo Maldini, clamoroso "vaffa" al Milan: basta una frase

Come prevedibile hanno scatenato il caos nel mondo Milan le parole con cui Paolo Maldini ha risposto al messaggio di Theo Hernandez sui social. Il terzino francese, ormai nuovo giocatore dell'Al Hilal, convinto a trasferirsi in Arabia Saudita dal mister Simone Inzaghi (e da 20 milioni di euro netti a stagione, per 3 anni), ha pubblicato un saluto ai tifosi rossoneri in cui da un lato ha ringraziato "per la sua vicinanza, visione e leadership" Maldini, l'uomo che da dirigente lo ha portato a Milanello nell'estate del 2019, quando era solo un giovane del Real Madrid di belle speranze ma dal carattere non facile da gestire.

Soprattutto, però, Theo ha affondato il colpo sulla proprietà americana che nel giugno 2023, a un anno dallo scudetto vinto, aveva defenestrato lo stesso Paolo: "La mia decisione di andarmene non è stata facile. Ho sempre saputo dove volevo stare e il Milan è sempre stata la mia priorità. Ma, purtroppo, non tutto dipende da una sola persona. La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l'ambizione che mi hanno portato qui".