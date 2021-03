Disfunzione erettile, l'ultimo drammatico effetto collaterale del coronavirus: come ti rovina la vita

14 marzo 2021 a

I drammatici effetti collaterali del coronavirus: riguardano anche il sesso. La pandemia, infatti, ha avuto serie ripercussioni nella sfera intima di moltissime coppie. Secondo uno studio condotto online dalla Società Italiana di Andrologia, infatti, sei uomini su dieci, dunque il 60%, ha avuto disfunzioni sessuali nel corso del lockdown della scorsa primavera. Disfunzioni che non sono ancora state risolte nel 24% dei casi. Insomma, problemi di erezione derivanti dalla difficile condizione psicologica.

Cifre che hanno spinto una parte di specialisti ad avviare un ciclo di incontri che si terranno online, dal nome Keep in Touch 2021, sulla salute maschile al tempo della pandemia. Gli appuntamenti, quindicinale e ogni giovedì, sono sul canale YouTube Sia Andrologia. "L' arrivo della pandemia ha impattato in maniera inevitabile anche sull' attività sessuale" ha spiegato Alessandro Palmieri, presidente Sia.

E ancora: "Sono stati molti i fattori che hanno messo a dura prova l' eros. A cominciare dall' ansia e dalla preoccupazione su cosa accadrà, l' eccessiva vicinanza con il partner o l' eccesso di distanza per le coppie non conviventi", ha spiegato Palmieri. E così, gli esperti si mettono a disposizione per cercare di risolvere questi problemi. E sono a disposizione anche per rispondere alle domande che gli utenti presenteranno tramite la live-chat che c'è su YouTube.

