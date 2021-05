Policy e decision makers, al via a Milano l'Intelligence Week: una sei giorni di incontri su tecnologia e innovazione digitale

20 maggio 2021 a

Con il patrocinio di Regione Lombardia, da lunedì 17 maggio si sta svolgendo l’Intelligence Week, una sei giorni di incontri e dibattiti sul mondo tecnologico e dell’innovazione digitale. “È fuor di dubbio viviamo un contesto di grandi cambiamenti. La rivoluzione digitale investe ogni ambito, l’accesso ai dati e alle informazioni è sempre più fluido, ci confrontiamo con nuove tecnologie, algoritmi predittivi e intelligenza artificiale. Una delle chiavi per affrontare la crisi generata dalla pandemia e la modernizzazione digitale del Paese, come ben evidenziato da Recovery Plan europeo, la digitalizzazione e l’innovazione sono fattori abilitanti per il rilancio del nostro tessuto sociale ed economico e per la competizione sui mercati nazionali e internazionali”.

Queste le parole del Presidente Attilio Fontana all’inaugurazione dell’Intelligence Week, l’evento web dalla durata di sei giorni, un viaggio immersivo nei segreti legati al controllo dell’informazione, agli scenari ed alle sfide future, per le imprese e per la società. Quest’oggi, nel corso della mattinata, insieme a molti esperti del settore, si parlerà di Neurint, l’ultima frontiera del pensiero, di come la chimica e la tecnologia possano agire sul potere della mente. Durante il pomeriggio si tratterà il tema della Bio intelligence. La pandemia di Covid 19 ha messo in discussione la capacità degli Stati di gestire simili emergenze sanitarie. L’ingegneria genetica che ha portato alla rapida realizzazione del vaccino è potenzialmente anch’essa un fattore di rischio futuro.

Saranno poi presentati alcuni libri tra cui il “Protocollo S” di Umberto Saccone che affronta il tema del sequestro di persona, e riflette in merito a tutti gli aspetti che riguardano questo fenomeno: le diverse tipologie di rapimento, il coinvolgimento della famiglie, le trattative, il rapporto vittima-rapitore, le azioni messe in atto dal nostro Paese fino ai diversi epiloghi ai quali abbiamo assistito. La giornata si concluderà con la presentazione del libro “1983: Operazione Budapest” di Gilberto Martinelli e Roberto Tempesta, il romanzo che ricostruisce la storia di un clamoroso furto d’arte compiuto a Budapest nel 1983 da una banda di italiani di Reggio Emilia. La sei giorni di Intelligence Week si concluderà sabato 22 maggio con un talk riguardante il binomio Intelligence e Sostenibilità. In chiusura vi saranno i saluti di Gianmarco Senna, Presidente della Commissione Attività di Regione Lombardia, Sergio Vento, Presidente di Vento&Associati, ed i ringraziamenti da parte del fondatore di Vento&Associati ed organizzatore dell’I-Week Andrea Vento. Per seguire l’evento basta andare sul sito www.i-week.it ed iscriversi ai talk ai quali si desidera assistere.

