Cervello e testicoli, il legame: "Maggior tasso di somiglianza". Lo studio e la scoperta sul corpo degli uomini: ora tutto torna...

09 giugno 2021 a

a

a

C'è un nesso che lega il cervello ai testicoli dell'uomo: gli organi hanno infatti in comune il maggior numero di proteine rispetto a ogni altro tipo di organo. Lo spiegano i ricercatori dell'Università di Aveiro e Porto sulla rivista Royal Society Open Biology, dove descrivono la somiglianza delle proteine nei tessuti. Gli studiosi hanno così analizzato le proteine prodotte dalle diverse parti del corpo e hanno visto che è proprio tra quelle di cervello e testicoli che si ha il maggior tasso di somiglianza, ben 13.442. Il che suggerisce che questi due organi condividano il più alto numero di geni rispetto agli altri organi.

Niente sesso per molto tempo? Uno studio-choc: le conseguenze per le parti intime femminili

Una scoperta indubbiamente sorprendente : la maggior parte delle proteine in comune sono coinvolte nello sviluppo del tessuto e nelle comunicazioni. Un risultato che, secondo gli studiosi, avviene quando le proteine di cervello e testicoli consumano grandi quantità di 'carburante' - uno per elaborare i pensieri, l'altro per produrre milioni di spermatozoi ogni giorno. Le cellule dei testicoli e dei nervi sono inoltre coinvolte nel muovere il materiale creato al loro interno verso l'esterno. Secondo i ricercatori potrebbe esserci una ragione per questa somiglianza nelle loro proteine.

Proprio dei precedenti studi hanno infatti mostrato come vi sia un collegamento tra i disturbi cerebrali e le disfunzioni sessuali. Ma per capire meglio le connessioni tra questi due organi, se ve ne sono, serviranno altri studi più approfonditi. Certo è che la scoperta che al di là delle facili ironie lascia comunque sorpresi per via della ancestrale e culturale abitudine spesso di separare i comportamenti dei due organi o, invece, di denigrarli quando invece sono in comune. Questa scoperta può essere vista in entrambi i casi, ma sotto una luce diversa da come si è appurato fino ad oggi.

Video su questo argomento Il salto con lo skate finisce male: botta ai gioielli di famiglia simone cerroni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.