Pianeta Terra, stravolta la mappa: "Ecco il quinto oceano", la clamorosa scoperta che fa la storia

12 giugno 2021 a

a

a

L'Antartico è il quinto oceano sul pianeta. Secondo la National Geographic Society le acque intorno all'Antartide saranno ora conosciute come l'Oceano Antartico. Riporta il New York Post, ripreso dal sito Dagospia, che "l'Oceano Antartico è stato a lungo riconosciuto dagli scienziati, ma poiché non c'è mai stato un accordo a livello internazionale, non l'abbiamo mai riconosciuto ufficialmente", ha affermato il geografo della National Geographic Society Alex Tait.

"Sesso nello spazio, conseguenze terribili". Erezione e gravità: effetti sconvolgenti sul corpo degli astronauti

"In un certo senso è una sorta di nerdismo geografico", ha sottolineato Tait. "L'abbiamo sempre etichettato, ma l'abbiamo etichettato in modo leggermente diverso (rispetto ad altri oceani). Questo cambiamento sta facendo l'ultimo passo e vogliamo riconoscerlo per via della sua diversità ecologica". I cartografi del National Geographic hanno elencato quattro oceani sulla Terra da quando la società ha iniziato a creare mappe nel 1915: gli oceani, come sappiamo, sono Atlantico, Pacifico, Indiano e Artico.

“Esistono, ecco perché”. La sconcertante scoperta sugli avvistamenti degli Ufo in Italia

Storicamente, le acque che circondano il continente più meridionale del pianeta sono state catalogate come un'estensione degli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano. Ma negli ultimi anni, gli scienziati si sono concentrati sulla natura delle acque antartiche, in gran parte a causa delle correnti uniche che vi scorrono, note come Corrente Circumpolare Antartica, ha affermato la rivista National Geographic.

Scongelata 24mila anni dopo, si riproduce: clamoroso in Siberia, ecco che creatura state vedendo

La corrente rende le acque più fredde e leggermente meno salate, il che aiuta a immagazzinare il carbonio in profondità nell'oceano e ha un impatto critico sul clima della Terra. "Chiunque ci sia stato farà fatica a spiegare cosa c'è di così affascinante, ma sarà d'accordo sul fatto che i ghiacciai sono più blu, l'aria più fredda, le montagne più intimidatorie e il paesaggio più accattivante di qualsiasi altro luogo in cui puoi andare", ha commentato lo scienziato marino del National Geografic Seth Sykora-Bodie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.