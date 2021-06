Cervello, il casco rivoluzionario: basta indossarlo per sapere tutto, ecco quanto costa

17 giugno 2021 a

a

a

Un casco da 50mila dollari che permette di misurare e analizzare gli impulsi del nostro cervello: è la tecnologia messa a punto da una startup americana, la Kernel facente capo a Bryan Johnson. Quest’ultimo ha prosciugato il suo conto in banca pur di portare avanti un progetto potenzialmente rivoluzionario: dopo aver messo a punto il casco, lo sta per inviare a dozzine di clienti.

"Sesso nello spazio, conseguenze terribili". Erezione e gravità: effetti sconvolgenti sul corpo degli astronauti

Ma quali sono le caratteristiche di tale casco? Già detto del costo, consiste in un aggeggio dal peso di circa nove chili che contiene sensori e altri dispositivi elettronici che misurano e analizzano, alla velocità del pensiero, gli impulsi del cervello e il flusso sanguigno: a cosa serve? Ad avere dati su come il nostro cervello risponde agli stimoli esterni. Non si tratta di una tecnologia del tutto nuova, ma non era mai stata utilizzata a mo di casco che è possibile indossare nella vita di tutti i giorni: finora era stata montata esclusivamente su macchine enormi che richiedevano ai pazienti di stare necessariamente seduti in un ambiente clinico.

Quel legame tra cervello e testicoli, "maggior tasso di somiglianza": lo studio e la scoperta sul corpo degli uomini. Ora tutto torna...

La promessa della Kernel è che tali caschi possano essere indossati da chiunque, anche mentre camminano: i ricercatori sono entusiasti e confidano di ottenere informazioni sull’invecchiamento cerebrale, sui disturbi mentali, sugli ictus e tanto altro. “Per fare progressi su tutti i fronti - ha dichiarato Johnson - dobbiamo portare il cervello in linea”. Per farlo la startup ha investito oltre cinque anni e 110 milioni di dollari.

“Esistono, ecco perché”. La sconcertante scoperta sugli avvistamenti degli Ufo in Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.