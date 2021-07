Meteo, clima impazzito: "Peggio e prima del previsto". La teoria sul "Jet stream": caldo e alluvioni, cosa ci aspetta

25 luglio 2021 a

C'è una corrente che lega gli eventi estremi che hanno devastato il mondo, dal Canada alla Germania alla Siberia, passando da caldo record a precipitazioni e alluvioni catastrofiche. Si tratta, spiega il Corriere della Sera, di "una stretta fascia di venti che viaggia tra i 7 e i 10 chilometri di altezza dal suolo", pilota perturbazioni e genera campi di alta o bassa pressione tentando di "colmare il divario di temperatura tra le latitudini tropicali e quelle polari".

Secondo i meteorologi, è questo Jet stream il principale responsabile dei fenomeni di clima impazzito delle ultime settimane e che obbliga i governi di mezzo mondo a soluzioni quasi fantascientifiche. Ad esempio le autorità della Jacuzia, estrema Russia orientale, "stanno creando pioggia artificiale nel tentativo di spegnere più di 200 incendi".

Si tratta, sottolinea sempre il Corsera, di "fenomeni catastrofici e decisamente fuori scala rispetto a quanto previsto dai modelli atmosferici", anche considerando il riscaldamento globale. Tradotto: sta andando tutto molto peggio del previsto, e sta accadendo prima di quanto immaginato.



"Il cambiamento della frequenza con cui si stanno verificando eventi climatici estremi è particolarmente drammatico", ammette Chris Rapley, professore di Scienze del clima presso l'University College di Londra, dichiarandosi "choccato" al Financial Times. La citata "corrente a getto" nei periodi estivi è sempre più lenta e ondulata. Più instabile, bloccando i sistemi ad alta e bassa pressione sul posto e facendoli crescere di grandezza, come spiegato da Michael Mann, direttore dell'Earth System Science Center presso la Pennsylvania State University. Risultato: ondate di calore, siccità e inondazioni saranno sempre più persistenti, secondo un fenomeno noto agli scienziati come "risonanza delle onde planetarie"

