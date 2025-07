Meteo, la tenaglia del caldo estremo: le previsioni di Giuliacci

Dopo qualche giorno di tregua con temperature miti e un clima che ha ricordato le estati di qualche decennio fa, la situazione meteorologica è pronta a cambiare di nuovo. La parentesi fresca, assicura Mario Giuliacci sul suo sito personale, è destinata a chiudersi presto.

A partire da lunedì 14 luglio, infatti, una nuova ondata di calore proveniente dal Sahara farà il suo ingresso sul bacino del Mediterraneo e sull’Europa meridionale. “L’anticiclone africano porterà una nuova svolta per l’Europa ed il Mediterraneo con masse d’aria che si muoveranno dal Deserto del Sahara e si allungheranno verso il vecchio continente già a partire dalla giornata di lunedì 14 luglio”.

L’afflusso di aria calda subtropicale determinerà un’impennata delle temperature, soprattutto nelle aree di pianura del Nord Italia, lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori. Le giornate saranno prevalentemente soleggiate e stabili, con valori massimi che localmente potranno toccare picchi importanti: “Le massime potranno superare anche i 32-34 °C. In città come Firenze si potrà raggiungere anche i 36-38°C”.

L’ondata di caldo non sarà però ininterrotta. Una breve fase instabile è attesa a metà settimana. Il campo dell’anticiclone africano verrà leggermente indebolito dal suo lato orientale tra le giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 luglio”, aggiunge sempre il colonnello Giuliacci. In questo intervallo, l’ingresso di correnti più fresche e instabili potrebbe determinare la formazione di rovesci o temporali, in particolare al Nord-Est e lungo il versante adriatico. “Correnti più fresche ed instabili potrebbero portare temporali sul Nord-Est e sulle regioni adriatiche”.