Meteo, Giuliacci: "Energia nell'atmosfera". Allarme-eventi estremi: cosa sta per accadere

Cambia di nuovo il meteo. Dopo giornate piacevoli di sole e temperature moderate, ecco che arriverà una fase temporalesca che porta con sé le insidie di possibili temporali di forte intensità, per continuare poi, la prossima settimana, con l'avvio di una nuova intensa ondata di caldo afoso. La svolta - fa sapere il team di Mario Giuliacci - arriverà durante il weekend. "Il peggioramento del tempo - si legge - sarà causato da l'arrivo di una perturbazione che, dopo aver attraversato il Mediterraneo Occidentale, investirà la nostra Penisola nella giornata di domenica 13 luglio, quando quindi i cieli risulteranno nuvolosi in gran parte d'Italia, con tempo soleggiato e stabile solo all'estremo Sud".

Non mancheranno rovesci e temporali che bagneranno gran parte del Sud e del Centro-Nord, risparmiando solo le coste centrali adriatiche. La preoccupazione maggiore è il rischio di eventi meteo estremi. Tra questi temporali violenti accompagnati da nubifragi e grandine grossa, presente soprattutto in Liguria, Venezia e Toscana, tutte regioni però in cui non si può escludere quindi che si creino delle criticità.