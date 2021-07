Coronavirus, "la variante Delta contagia come la varicella": anche i vaccinati la trasmettono, allarme dagli Stati Uniti

31 luglio 2021 a

"La variante Delta contagia come la varicella": l'allarme arriva da uno studio americano pubblicato dal Washington Post. Uno studio presentato dalle massime autorità sanitarie degli Stati Uniti, i Center for Disasease control and Prevention. I ricercatori hanno sottolineato che questa mutazione è addirittura più infettiva dei virus che causano Mers, Sars, Ebola, il comune raffreddore, l’influenza stagionale, il vaiolo e anche l’influenza “spagnola” del 1918-20, l’ultima grande pandemia mondiale prima di questa.

La ricerca americana, come riporta il Fatto Quotidiano, evidenzia anche che con la variante del virus in circolazione il rischio per gli anziani di finire in ospedale o morire rispetto ai più giovani resta maggiore, indipendentemente se si è vaccinati o meno. Si stima inoltre che ci sono 35mila infezioni sintomatiche a settimana tra i 162 milioni di americani vaccinati. Stando ai nuovi dati, insomma, le persone vaccinate starebbero diffondendo il virus come i non vaccinati, anche se in misura minore. All'origine dello studio un focolaio a Provincetown nel Massachussets, iniziato dopo il 4 luglio e cresciuto fino a 882 casi: il 74% dei positivi al test del tampone era stato vaccinato.

Queste nuove evidenze arrivano in un momento particolarmente critico della pandemia in Usa, dove – come in Europa – aumentano i contagi, ma inizia a frenare la campagna vaccinale. In base agli ultimi dati dell’Oms, i contagi negli Stati Uniti sono aumentati in 7 giorni di oltre il 130%, facendo registrare nell'ultima settimana, quella che si è conclusa il 25 luglio, oltre 500mila nuovi casi.

