Aerei, questo velivolo? Scordatevelo, ecco il modello del futuro: rivoluzione imminente ad alta quota

Due ali? Non proprio: ecco a voi l'aereo del futuro, presentato da SE Aeronautics, leader globale nella tecnologia del viaggio ad alta quota. Si tratta di un aereo a tre ali che, stando a quanto garantisce il colosso, garantirebbe di ridurre il consumo di carburante del 70% e le emissioni di CO2 dell'80%, il tuto va da sé grazie all'innovativo design con tre ali, in grado di rendere l'aereo molto più leggero.

Il nuovo aereo si chiama SE200 e assicura di rivoluzionare il mondo dei trasporti: come riporta Fanpage, che dà conto della vicenda, il velivolo potrà portare fino a 264 passeggeri e avrà un'autonomia di 10.560 miglia. Il progetto è nato durante l'epoca del coronavirus, ragione per la quale una grande attenzione in fase di progettazione è stata riservata alla circolazione dell'aria all'interno della cabina. Per questo l'aereo è dotato di un sistema di ventilazione ad alimentazione d'aria "una volta passante" in grado di garantire che l'aria non ritorni mai in cabina. "La nostra tecnologia innovativa e il nuovo design dei velivoli ridurranno il consumo di carburante del 70% e le emissioni di CO2 dell'80%, misurate in base al chilometro per sedile", ha dichiarato Lloyd Weaver, ingegnere capo di SE Aeronautics.

E ancora, Weaver ha aggiunto: "Il design innovativo è una configurazione a tre ali più efficiente e leggera che migliora notevolmente la portanza rispetto alla resistenza, risultando in capacità di decollo e atterraggio brevi (STOL) e voli estremamente lunghi. La costruzione è interamente in composito, modellata in un unico pezzo resistente e più sicuro. Ha incorporato ali super sottili e lunghe e una completa aerodinamica dal naso alla coda. Abbiamo fatto tutto", ha concluso con orgoglio.

