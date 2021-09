DiMartedì, Barbara Gallavotti: "Le conseguenze dei vaccini e del Covid sull'organo sessuale maschile"

22 settembre 2021 a

Il vaccino interferisce con la gravidanza e la vita sessuale? La biologa Barbara Gallavotti, ospite fissa di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, sgombera il campo da complotti e sospetti: "Sembra proprio di no - risponde la professoressa alla domanda del padrone di casa -, in realtà a pesare è purtroppo sempre la malattia, il Coronavirus".

Ad esempio, la fertilità maschile: "Sembra che la malattia possa causare dei problemi nel funzionamento dell'organo maschile, perché per funzionare al meglio ha bisogno di una corretta circolazione sanguigna e purtroppo il Covid può interferire pesantemente sulla salute della stessa circolazione. Sul ciclo mestruale femminile, ci sono stati casi di alterazione che secondo gli esperti potrebbero essere causati dallo stress da vaccino e sono comunque fenomeni temporanei e di breve durata".

La stessa cosa però è stata notata anche su donne reduci dal contagio del Covid, e anche in questo caso c'entra lo stress patito. "L'ultimo punto è la gravidanza - conclude la Gallavotti, divulgatrice e autrice tv di Superquark -. I vaccini a mRna si sono mostrati estremamente sicuri per donne in gravidanza e allattamento, mentre il Covid espone a un rischio più grave le donne in gravidanza rispetto a quelle che non lo sono. Anche qui il consiglio è quello di vaccinarsi". Una antifona che stiamo ascoltando da mesi, con dati clinici ed esempi pratici alla mano, ma i no vax da questo orecchio non ci sentono.

