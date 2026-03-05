Elettra Lamborghini, lite col fan: "Inutile...", "Nemmeno un saluto"

"Inutile che cancelli i commenti per screditarmi. Ho già ribadito che io sono disponibilissima e se non dovessi esserlo, è per qualche seria ragione ed è evidente che non avevo sentito. Inoltre avevo già fatto le foto prima di entrare con tutti. Come vedi stavo cercando qualcuno perché era successa una cosa… quindi vedi di non screditarmi per quattro like". Clamoroso botta e risposta tra Elettra Lamborghini e una sua fan.

Cosa è successo? La cantante è stata accusata di essere stata poco gentile e disponibile con i suoi fan arrivati in Riviera per sostenerla durante la settimana sanremese. Ma la pop star si è lasciata andare a un duro sfogo, minacciando anche azioni legali per tutelare la sua immagine. "Intanto però se l'è fatta la foto!!! Ve lo dico per l'ennesima volta: non credete a quello che vedete sui social, la gente muore per i like, e per i follower. Farebbero di tutto", ha detto.