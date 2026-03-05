Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

Elettra Lamborghini, lite col fan: "Inutile...", "Nemmeno un saluto"

di
Libero logo
giovedì 5 marzo 2026
Elettra Lamborghini, lite col fan: "Inutile...", "Nemmeno un saluto"

1' di lettura

"Inutile che cancelli i commenti per screditarmi. Ho già ribadito che io sono disponibilissima e se non dovessi esserlo, è per qualche seria ragione ed è evidente che non avevo sentito. Inoltre avevo già fatto le foto prima di entrare con tutti. Come vedi stavo cercando qualcuno perché era successa una cosa… quindi vedi di non screditarmi per quattro like". Clamoroso botta e risposta tra Elettra Lamborghini e una sua fan.

Cosa è successo? La cantante è stata accusata di essere stata poco gentile e disponibile con i suoi fan arrivati in Riviera per sostenerla durante la settimana sanremese. Ma la pop star si è lasciata andare a un duro sfogo, minacciando anche azioni legali per tutelare la sua immagine. "Intanto però se l'è fatta la foto!!! Ve lo dico per l'ennesima volta: non credete a quello che vedete sui social, la gente muore per i like, e per i follower. Farebbero di tutto", ha detto.

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini frena Mara Venier: "Mi si vede la pat***"

Il solito show di Elettra Lamborghini a Domenica In. La cantante, che ha partecipato al Festival di Sanremo vinto poi da...

"Qui è dove ho girato il video con Elettra Lamborghini - la controreplica della fan -, eravamo qui da due ore aspettandola perché siamo dei fan. Volevamo un saluto ma questo non è successo, c'era confusione e lo capisco. La foto? L'abbiamo scattata dopo".

@elisarossi531 @Elettra Lamborghini ♬ audio originale - ❤️ELISASMARTPHONEMANIA
tag
elettra lamborghini

Verità sul palco Sanremo 2026, lo spoiler clamoroso di Elettra Lamborghini: "Ho già capito..."

Sdeng sdeng Sanremo 2026, Elettra Lamborghini fa impazzire la sinistra: "Caramba, il manganello"

La serata delle cover Sanremo 2026, Elettra Lamborghini apre le danze: il Festival esce dal torpore

ti potrebbero interessare

Sal Da Vinci interrompe il Tg1: una scena senza precedenti

Sal Da Vinci interrompe il Tg1: una scena senza precedenti

Sal Da Vinci insultato dalle femministe: "Vecchio e pure nonno, perché fa paura"

Sal Da Vinci insultato dalle femministe: "Vecchio e pure nonno, perché fa paura"

Affari Tuoi, Ilaria e Letizia insultate sui titoli di coda: "Egoiste"

Affari Tuoi, Ilaria e Letizia insultate sui titoli di coda: "Egoiste"

Scherzi a Parte, ripartenza col botto: ecco cosa c'è dietro

Scherzi a Parte, ripartenza col botto: ecco cosa c'è dietro

Klaus Davi