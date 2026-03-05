Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

Iran, Guido Crosetto: "Può accadere di tutto. Livello massimo di protezione per la rete di difesa anti-aerea"

di
Libero logo
giovedì 5 marzo 2026
Iran, Guido Crosetto: "Può accadere di tutto. Livello massimo di protezione per la rete di difesa anti-aerea"

1' di lettura

"Alla luce di quanto accaduto in Turchia e Cipro, ho dato mandato e chiesto al capo dello Stato Maggiore della Difesa di innalzare a livello massimo il livello di protezione della rete di difesa aerea e anti balistica nazionale in coordinamento con gli Alleati e la Nato perché, quando dico che di fronte a una reazione sconsiderata possiamo aspettarci di tutto, tutto può essere aspettato". Lo ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto nelle comunicazioni alla Camera sulla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. 

"La presenza delle basi statunitensi sul territorio nazionale è disciplinata da norme internazionali che valgono da oltre 70 anni". È il frutto di "una scelta non di questo governo - ha proseguito il ministro della Difesa -, ma delle scelte compiute dall'Italia nell'ambito della propria appartenenza alla Nato, sin dalla metà del secolo scorso. Le installazioni operano in Italia in forza di un quadro giuridico molto preciso", "strumenti che nessun governo nello scorso dei decenni ha mai messo in discussione né cambiato e hanno garantito equilibrio tra cooperazione alleata e tutela della sovranità nazionale".

Così il Pd si allinea a Sanchez per fare la guerra a Trump

La sinistra italiana si è prontamente messa l’elmetto per fare la guerra a Donald Trump nel nome di Pedro S...

E ancora: "A oggi non c'è un tema di basi da concedere, qualora dovessero emergere domande di questo tipo chiaramente saremmo qua, ma a oggi non è successo - ha sottolineato Crosetto -. L'Italia non è in guerra e non è stata coinvolta. Sta cercando di gestire e mitigare in stretto accordo con le nazioni amiche, le conseguenze di un conflitto preoccupante e dirompente". 

Se Usa e Israele possono contare più sui Paesi del Golfo che sull'Ue

Al quinto giorno di guerra, mentre gli effetti dell’operazione congiunta di Stati Uniti e Israele contro Repubblic...
tag
guido crosetto
iran

Iran, la diretta. Tel Aviv, "fortissime esplosioni". Cipro, l'asse Roma-Pargi-Atene

Israele abbatte i jet di Teheran: il video diffuso dall'esercito israeliano

Giorgia Meloni sull'Iran: "Preoccupata, mondo nel caos"

ti potrebbero interessare

È la destra che tutela di più il ruolo della donna

È la destra che tutela di più il ruolo della donna

Annalisa Terranova
Pd e M5s, la vergogna in aula: urla contro Ester Mieli, la senatrice ebrea di FdI

Pd e M5s, la vergogna in aula: urla contro Ester Mieli, la senatrice ebrea di FdI

M5s, il delirio contro Giorgia Meloni: vietato parlare in radio

M5s, il delirio contro Giorgia Meloni: vietato parlare in radio

Così il Pd si allinea a Sanchez per fare la guerra a Trump

Così il Pd si allinea a Sanchez per fare la guerra a Trump

Fabio Rubini