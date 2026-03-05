Sal Da Vinci interrompe il Tg1: una scena senza precedenti

Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

giovedì 5 marzo 2026
Scaletta interrotta, quella del Tg1 di mercoledì 4 marzo. Il motivo? Lasciare spazio al tutorial di "Per sempre sì", il brano di Sal Da Vinci vincitore di Sanremo 2026. "Ho chiesto aiuto a Marcello Sacchetta, è lui che li ha inventati", ha spiegato il cantante alla conduttrice Giorgia Cardinaletti. L'artista ha quindi ironizzato sulla portata del fenomeno social che lo vede protagonista: "Ci sono gesti di psicosi collettiva, le parodie me le aspettavo ma sono belle tutte. Essere qui è un motivo di orgoglio, è un privilegio. Sto vivendo questo momento come una finale". 

"Io e mio fratello Mommo lavoriamo con Sal dal 2012, abbiamo curato tanti suoi spettacoli. Quando ci ha chiesto di occuparci del video del brano in gara, abbiamo pensato subito all’italianità e alla gestualità. Prima della parola c’era il corpo. E noi siamo ballerini. Volevamo un gesto semplice, riconoscibile, che potesse diventare di tutti", ha confermato lo stesso coreografo al Mattino

Ballerino e coreografo napoletano, nonché volto amatissimo di Amici, Sacchetta ha optato per gesti semplici ma difficili da dimenticare. Non a caso la mano con la fede mostrata al pubblico, l'altra sul petto e il "marchio" del sarà per sempre, sono ormai ripetuti a menadito da tutti. 

Redazione
