Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Covid, paralizzato dopo il vaccino-Pfizer: indennizzo a vita, una sentenza storica

di Roberto Tortoravenerdì 27 febbraio 2026
Covid, paralizzato dopo il vaccino-Pfizer: indennizzo a vita, una sentenza storica

2' di lettura

Storie di Covid che rimbalzano nel presente ed ecco una sentenza destinata a far storia. Come riportato da La Verità, il giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, Pietro Mastrorilli, ha condannato il ministero della Salute a riconoscere l’indennizzo a un 58enne rimasto con il braccio paralizzato, dopo due dosi di vaccino Pfizer. Nella sentenza del 15 gennaio scorso si legge: “La domanda va accolta sulla scorta della verosimile probabilità, quanto meno di un nesso concausale e per l’effetto”.

Il protagonista è Giovanni (nome di fantasia), addetto alla sicurezza e soggetto fragile per cardiopatia e diabete, che si era vaccinato con Comirnaty (etichetta del vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer, in collaborazione con BioNTech) nel marzo e aprile 2021. Dopo il secondo inoculo, ecco che arrivano dolori sempre più forti al braccio sinistro, fino alla diagnosi di “sospetta amiotrofia nevralgica o sindrome di Parsonage-Turner”, rara patologia del plesso brachiale che provoca dolore improvviso e limitazioni motorie. La Commissione medico ospedaliera di Messina aveva riconosciuto la malattia come “refrattaria al trattamento”, ma negato il nesso causale richiamando il report Aifa 2021, sostenendo che “non può essere considerata verosimile” l’associazione col vaccino, perché i sintomi erano comparsi oltre i 30 giorni. Poi il silenzio del ministero.

Virus Nipah, "mortalità tra 50 e 70%": l'incubo di una nuova pandemia

Nuova epidemia in arrivo? L'allarme arriva dall'Asia, dall'India in particolare, dove è stato segnala...

Spiega l’avvocato Angelo Farruggia: “Il ministero doveva decidere entro il 18 gennaio 2024… invece ci fu silenzio assoluto”. Da qui il ricorso, accolto. Il giudice ha chiarito un punto decisivo: per l’indennizzo non serve la certezza assoluta, ma la “verosimile probabilità scientifica”. E ha riconosciuto al 58enne 1.600 euro ogni due mesi a vita, con decorrenza febbraio 2023. Sempre Farruggia attacca: “Il ministero/Stato ci ha sollecitato a partecipare alla campagna vaccinale… Quando si verifica un danno e non ci sono altri fattori causali, non si può ricercare la certezza scientifica del nesso. Ministero della Salute e avvocatura dello Stato – conclude l’avvocato - non si sono mai difesi così come stanno facendo per le cause da vaccinazione Covid”.

Mascherine, un testimone inguaia Giuseppe Conte

Un’informativa urgente del governo. È questa la richiesta fatta dai parlamentari di Fdi in Commissione Covi...
tag
covid
risarcimenti
vaccino

Il rischio di un effetto-domino Ong, gli effetti della sentenza: verso una pioggia di risarcimenti

I genitori non si arrendono Francesca Tuscano morta dopo il vaccino AstraZeneca? Nel mirino c'è Roberto Speranza

Il caso Mascherine, un testimone inguaia Giuseppe Conte

ti potrebbero interessare

Monaldi, non solo Domenico: scoop del Tg1, inchiesta su altri due trapianti

Monaldi, non solo Domenico: scoop del Tg1, inchiesta su altri due trapianti

Parma, l'imbarazzante legame con Pd e M5s del killer delle tre suorine

Parma, l'imbarazzante legame con Pd e M5s del killer delle tre suorine

Pietro Senaldi
Dritto e Rovescio, la madre di Domenico: "Mio figlio senza cuore e i medici che giocano"

Dritto e Rovescio, la madre di Domenico: "Mio figlio senza cuore e i medici che giocano"

Chi è Guido Oppido, il chirurgo che ha operato Domenico: cosa spunta nel suo passato

Chi è Guido Oppido, il chirurgo che ha operato Domenico: cosa spunta nel suo passato

Roberto Tortora