Covid, paralizzato dopo il vaccino-Pfizer: indennizzo a vita, una sentenza storica

Il protagonista è Giovanni (nome di fantasia), addetto alla sicurezza e s oggetto fragile per cardiopatia e diabete , che si era vaccinato con Comirnaty (etichetta del vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer, in collaborazione con BioNTech) nel marzo e aprile 2021. Dopo il secondo inoculo, ecco che arrivano dolori sempre più forti al braccio sinistro, fino alla diagnosi di “sospetta amiotrofia nevralgica o sindrome di Parsonage-Turner”, rara patologia del plesso brachiale che provoca dolore improvviso e limitazioni motorie. La Commissione medico ospedaliera di Messina aveva riconosciuto la malattia come “ refrattaria al trattamento ”, ma negato il nesso causale richiamando il report Aifa 2021, sostenendo che “non può essere considerata verosimile” l’associazione col vaccino, perché i sintomi erano comparsi oltre i 30 giorni. Poi il silenzio del ministero.

Spiega l’avvocato Angelo Farruggia: “Il ministero doveva decidere entro il 18 gennaio 2024… invece ci fu silenzio assoluto”. Da qui il ricorso, accolto. Il giudice ha chiarito un punto decisivo: per l’indennizzo non serve la certezza assoluta, ma la “verosimile probabilità scientifica”. E ha riconosciuto al 58enne 1.600 euro ogni due mesi a vita, con decorrenza febbraio 2023. Sempre Farruggia attacca: “Il ministero/Stato ci ha sollecitato a partecipare alla campagna vaccinale… Quando si verifica un danno e non ci sono altri fattori causali, non si può ricercare la certezza scientifica del nesso. Ministero della Salute e avvocatura dello Stato – conclude l’avvocato - non si sono mai difesi così come stanno facendo per le cause da vaccinazione Covid”.