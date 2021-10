Coronavirus a Wuhan, "i campioni di sangue". Cina, svolta clamorosa un anno e mezzo dopo

13 ottobre 2021 a

a

a

Per capire quando il coronavirus è comparso e quale sia la sua origine la Cina si è detta pronta a esaminare fino a 200mila campioni di sangue prelevati agli abitanti di Wuhan fino agli ultimi mesi del 2019. L'indagine sulle provette conservate nel centro ematologico della città dove è scoppiata la pandemia era stata sollecitata già a febbraio dall'Oms. I campioni della banca del sangue sono stati conservati per due anni, hanno affermato i funzionari cinesi, come prova in eventuali azioni legali relative alla loro donazione. Quel periodo scadrà presto per i mesi chiave di ottobre e novembre 2019, quando la maggior parte degli esperti pensa che il virus potrebbe aver infettato gli esseri umani.

Miocarditi dopo il vaccino Covid, occhio a questi sintomi. La Gallavotti: "Si sospetta che..." | Video

Secondo quanto riporta Tgcom, un funzionario della Commissione sanitaria nazionale cinese ha detto alla Cnn che la preparazione per i test è attualmente in corso. I campioni contengono "indizi assolutamente vitali", ha osservato Maureen Miller, professore associato di epidemiologia alla Columbia University, sollecitando la Cina a consentire agli esperti stranieri di osservare il processo perché "nessuno crederà ai risultati che la Cina riporta a meno che non ci siano osservatori qualificati".

Video su questo argomento Covid, la pillola che ammazza il virus e "supera" il vaccino: una rivoluzione, come e quando

Liang Wannian, capo del team cinese che lavora all'indagine dell'Oms, spiegò in una conferenza stampa a luglio che Pechino avrebbe testato i campioni, aggiungendo che una volta ottenuti, "i risultati sarebbero stati consegnati agli esperti cinesi e stranieri". I campioni potrebbero contenere elementi importanti dei primi anticorpi prodotti dall'uomo contro la malattia.

No vax curato a casa e morto di Covid, svolta in Procura, medico indagato. Sconcerto: chi è, salta ogni certezza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.