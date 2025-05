Putin, Xi Jinping è a Mosca: soldati cinesi sulla Piazza Rossa, un segnale al mondo

Oggi è il giorno di un altro "Conclave": non a Roma ma a Mosca, e decisamente più laico e per certi versi inquietante. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato nella capitale russa per una visita di più giorni per celebrare le commemorazioni della vittoria sulla Germania nazista, insieme a Vladimir Putin, con il quale dovrebbe discutere del conflitto in Ucraina e delle relazioni con Washington.

Il suo aereo è arrivato all'aeroporto Vnukovo di Mosca in prima serata, hanno riferito le agenzie di stampa statali russe Ria Novosti e TASS. Questo viaggio, che illustra la partnership tra Russia e Cina di fronte all'Occidente, avviene in un momento in cui i recenti sforzi per porre fine alle ostilità in Ucraina sembrano essere giunti a un punto morto e nel mezzo di uno scontro commerciale tra Pechino e Washington. Durante l'incontro previsto per giovedì, Xi e Putin "discuteranno i temi più importanti (...): la questione ucraina e le relazioni russo-americane", ha detto alla stampa il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov. Putin e Xi adotteranno due dichiarazioni congiunte, una sulle relazioni bilaterali e l'altra sulla "stabilità strategica globale".