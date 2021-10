Elefantessa ammazza coccodrillo calpestandolo per difendere il suo cucciolo: "Mai visto prima", immagini forti

22 ottobre 2021 a

Non si era mai vista una scena così: una elefantessa ha attaccato un coccodrillo forse perché vedeva un pericolo per il suo cucciolo. Le incredibili immagini sono state riprese da Hans Henrik Haahr durante un safari in Zambia. Questa mamma elefante in realtà non stava correndo alcun rischio ma evidentemente non voleva che il coccodrillo fosse così vicino al suo piccolo. Una minaccia troppo grave, così deve aver pensato di eliminarlo del tutto.

La elefantessa infatti si è avvicinata al coccodrillo e ha iniziato a spingerlo con il tronco e la testa, il suo comportamento è diventato via via molto aggressivo finché ha iniziato a calpestarlo. Da notare che l'elefante non ha le zanne, quindi sta ricorrendo all'uso della bocca per la maggior parte dell'attacco. Ad un certo punto ha avvolto la proboscide attorno alla coda del coccodrillo e ha cominciato a girarla mentre continuava a calpestarlo.

Alla fine, dopo il continuo calpestamento da parte dell'elefantessa - che ha un peso compreso tra 2.700 e 3.600 chili - ha provocato l'inevitabile morte del coccodrillo. Un comportamento che ha lasciato senza parole gli esperti.

