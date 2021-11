Johnson & Johnson, verso il richiamo: mix di dosi, ecco quale vaccino devi assolutamente evitare

01 novembre 2021 a

Il sì alla seconda dose per chi si è vaccinato con Johnson&Johnson sta per diventare ufficiale. Il via libera di Aifa è atteso infatti per domani 2 novembre o dopodomani, i due giorni fissati per la riunione della Commissione tecnico scientifica dell'agenzia del farmaco. In linea con quando già deciso dalla Spagna, riporta Il Messaggero, la seconda dose del vaccino J&J (che prevedeva inzialmente un'unica somministrazione) sarà con un vaccino a mRna, dunque Pfizer o Moderna. Se verrà seguito l'esempio spagnolo, non ci saranno limitazioni di età.

Per quanto riguarda la terza dose per chi si è vaccinato con AstraZeneca, Pfizer e Moderna attualmente possono riceverla solo gli over 60 (oltre alle persone fragili). Al momento non si sono registrati "assalti" ai centri vaccinali anche se si fanno più terze dosi che prime o secondo perché lo zoccolo duro di chi rifiuta il vaccino appare consolidato.

Chiede di rimuovere il limite di età per le terze dosi l'assessore alla Salute del Lazio, Alessio D'Amato: "Sembra scontato che dopo gennaio si deciderà di aprire a tutti, ma mi chiedo che senso abbia aspettare. In vista dell'inverno dobbiamo alzare il più possibile il muro di protezione. Le dosi non ci mancano, allora perché attendere il 2022? Il punto di riferimento devono essere i sei mesi di distanza dalla seconda dose. Applicando quel principio, si privilegeranno comunque i più anziani, visto che sono stati i primi ad essere stati vaccinati".

