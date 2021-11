Matteo Bassetti, la scoperta clamorosa: "Ecco il farmaco contro il Covid che riduce i ricoveri"

01 novembre 2021 a

Matteo Bassetti ha parlato degli ottimi risultati di un nuovo anticorpo monoclonale, molto efficace per ridurre il rischio di ospedalizzazione in caso di contagio con il Covid: "Pubblicati da pochi giorni i dati di un nuovo anticorpo monoclonale, il Sotrovimab sul New England Journal of Medicine", annuncia il professore secondo quanto riporta GenovaToday: "Questo farmaco è attivo nei confronti di tutte le varianti e ha dimostrato di ridurre dell'85 per cento le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e la morte rispetto al placebo".

E ancora: "Si tratta di un'altra arma da usarsi nelle fasi precoci della malattia entro i primissimi giorni dopo l'esordio dei sintomi". Tuttavia, ad oggi, il farmaco non è ancora disponibile nelle strutture del servizio sanitario. "Finora in Liguria sono stati prescritti oltre 700 monoclonali in 6 mesi", spiega Bassetti.

Qualche giorno fa il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova aveva commentato l'intervento del virologo Andrea Crisanti a Piazzapulita su La7 aveva affermato che "il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson dopo 2 mesi di fatto non protegge quasi più niente": "I dati relativi al vaccino J&J, pubblicati a luglio, dicono che c'è una risposta sostenuta e robusta per almeno 8 mesi. Dopo di che ci sono state delle segnalazioni che hanno evidenziato che dopo 2 mesi i soggetti che hanno fatto la monodose vedono una riduzione della protezione, ma cominciare a ridursi non significa che a due mesi scompaiono gli anticorpi". E aveva concluso: "Stiamo attenti a comunicare altrimenti le persone che hanno fatto questo vaccino pensano di non essere coperti e non è così. Non terrorizziamo 1,8 milioni di persone in Italia che lo hanno fatto".

