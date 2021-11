WhatsApp, la nuova funzione: come nascondersi da chi ti molesta tutelando la privacy

16 novembre 2021 a

Essere online, ma senza farlo sapere a tutti si può. È la nuova funzione di WhatsApp, la piattaforma di messaggistica più in voga di sempre, ma che spesso ha causato qualche screzio. Non a tutti, infatti, vogliamo far sapere di essere online. A volte possiamo usarlo anche per lavoro e meglio non essere disturbati. Così Meta ha deciso di introdurre una nuova funzione dopo la possibilità di usare l'applicazione senza cellulare e da pc.

Finora c’erano solo tre scelte: potevamo far vedere il nostro ultimo accesso a tutti, a nessuno o solo ai nostri contatti. Con la nuova funzione arriva invece un’altra voce. Quale? "Tutti i miei contatti eccetto". Proprio così, da oggi possiamo creare una vera e propria "lista nera", in cui inseriamo tutti quelli a cui non vogliamo far sapere di essere connessi o di far sapere l'ultima volta in cui abbiamo effettuato l'accesso.

Al momento la funzione è stata notata sulla versione Beta di WhatsApp per Android, ma è probabile che la funzione verrà estesa a tutti anche se non si sa quando. La società intende prendersi tutto il tempo per verificare le eventuali criticità, prima di rendere le varie funzioni a portata di tutti.

