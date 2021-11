Smartphone, la app che ti rovina: come ti rubano i dati bancari (e i soldi dal conto corrente)

17 novembre 2021 a

Allarme per tutti i cellulari Android: è in circolazione il virus "Joker". Il software, che una volta eseguito danneggia il funzionamento e la sicurezza del nostro cellulare, può impossessarsi dei dati sensibili e di quelli bancari. Come? Riuscendo a intrufolarsi all'interno di applicazioni che, una volta scaricate, riuscirebbero a sottrarre le informazioni personali e a iscriversi a servizi a pagamento non richiesti.

Per questo l'azienda di cybersicurezza Zscaler ha elencato le sette app su cui prestare attenzione, perché potrebbe celarsi il virus. Si tratta di Now QRCode Scan, EmojiOne Keyboard, Battery Charging Animations Battery Wallpaper, Dazzling Keyboard, Volume Booster Louder Sound Equalizer, Super Hero-Effect e Classic Emoji Keyboard. Google play potrebbe aver già rimosso le app, ma chi le ha scaricate farebbe meglio a disinstallarle.

Non è la prima volta che accade qualcosa di simile. Dal 2017 Joker cerca di inserirsi all'interno degli smartphone altrui tramite il download di alcune applicazioni. Una notizia che spaventa, visto l'uso quotidiano che si fanno dei telefonini. Non a caso le truffe si annidano ormai nei nostri dispositivi elettronici: dal cellulare, fino al pc il virus è dietro l'angolo. E rischia di creare parecchi danni, mettendo a repentaglio addirittura i conti correnti.

