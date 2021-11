Tumore al colon retto, "basta una porzione al giorno": prevenzione, l'alimento da dimenticare

17 novembre 2021 a

a

a

Dal cancro non si può guarire solo con la dieta, ma buone abitudini alimentari possono prevenire dai tumori e frenarne la crescita, anche nel caso di predisposizione genetica e precedenti in famiglia. Uno studio condotto al Massachusetts Institute of Technology (Mit) e citato da Repubblica ha scoperto come solo la restrizione calorica possa inibire lo sviluppo del male. Secondo i ricercatori americani, alcuni fattori di rischio come genetica e ambiente, sono fuori dal nostro controllo, ma circa il 70% del rischio dipende da noi e dalla nostra condotta. Un esempio? "Evitare le sigarette, limitare l'alcol, raggiungere un peso sano e fare esercizio fisico regolare" sono un ottimo sostegno nella prevenzione della salute.

Cancro, l'alimento che favorisce le metastasi (per sempre): cosa non devi mai mangiare





Ci sono poi le abitudini a tavola, decisive. "La dieta mediterranea tradizionale, ricca di frutta, verdura e grassi sani come l'olio d'oliva può ridurre il rischio di una varietà di tumori comuni, incluso il cancro al seno. Al contrario, una dieta che include una porzione giornaliera di carne lavorata aumenta il rischio di cancro del colon-retto", sottolinea Repubblica. Per chi è malato di cancro, la dieta può influire positivamente su energia fisica e mentale, buon umore e sistema immunitario. Consigliate dunque frutta e verdura ricca di antiossidanti, noci, fagioli, cereali integrali e grassi sani. Meglio limitare o escludere, per ovvie ragioni, cibi lavorati e fritti, grassi malsani, zuccheri e carboidrati raffinati.

Tumore, la terapia a bersaglio molecolare: di quanto sale il tasso di sopravvivenza

Nello specifico, poi, una dieta ricca di frutta può ridurre il rischio di tumore allo stomaco e ai polmoni. Le verdure contenenti carotenoidi, come carote, cavoletti di Bruxelles e zucca, sono utili nel caso di tumore ai polmoni, alla bocca, alla faringe e alla laringe. Le verdure non amidacee, come broccoli, spinaci e fagioli, possono proteggere dal tumore allo stomaco e all'esofago. Arance, frutti di bosco, piselli, peperoni, verdure a foglia verde scure e altri cibi ricchi di vitamina C invece rappresentano un baluardo per difendersi dal tumore esofageo. Per la prostata, privilegiare alimenti ricchi di licopene, come pomodori, guaiava e anguria.

Tumore al seno, in che fascia d'età e perché schizza il rischio-metastasi: come difendersi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.