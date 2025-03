Tumore, ecco i 4 cibi da evitare

Nuove raccomandazioni dal World Cancer Research Fund, il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro. Per mantenere una buona salute, secondo gli esperti, sono quattro i cibi da evitare: "fast food", bevande zuccherate, carni rosse e piatti pronti. È bene infatti limitare i cibi "fast food" e i cibi pronti con un’importante trasformazione industriale e ricchi di grassi, zuccheri e amidi, ma anche limitare il consumo di alimenti trasformati ricchi di grassi, amidi o zuccheri - compresi i piatti pronti, snack, patatine, merendine, biscotti, dolciumi, barrette e caramelle.

È consigliato anche limitare il consumo di carni rosse (bovine, suine, ovine ecc.). Evitare (se possibile) o assumere in minima quantità i salumi e le carni conservate. Se si consumano carni rosse - fanno sapere gli esperti -, è meglio limitare a un massimo di tre porzioni la settimana (350-500 grammi di peso cotto). Ultima, ma non per importanza, è la raccomandazione sul consumo di bevande zuccherate. Bere principalmente acqua e bevande non zuccherate, tenendo anche presente la necessità di contenere il consumo di alcol.