Vitamina D, l'effetto collaterale: come impatta sullo sviluppo del cervello

La vitamina D spesso è associata alla salute delle ossa. I suoi benefici però non si limitano solo a questo aspetto, ce ne sono molti di più. E' strettamente collegata alla salute della tiroide, per esempio, ma è importante anche per una gravidanza sana. Inoltre - stando a quanto riporta lo studio citato dal Messaggero - favorisce pure l'equilibrio intestinale e la funzione immunitaria. Quello che probabilmente non tutti sanno è che questa vitamina ha un nesso anche col cervello, visto che ne influenza lo sviluppo e la funzione.

Studi recenti, infatti, hanno sottolineato la presenza di un forte legame tra il nostro benessere mentale e questa vitamina. Che avrebbe un ruolo fondamentale pure nella regolazione della plasticità del cervello. Una carenza della vitamina D potrebbe portare a non pochi problemi. Tra questi depressione e schizofrenia. Gli studiosi, in particolare, hanno notato che gli individui con problemi di umore hanno spesso livelli di vitamina D più bassi.

Un’ampia gamma di ricerche, poi, mostra che ci sono legami coerenti tra questa vitamina e l'umore, con stati di ansia annessi. L’aumento dei livelli di vitamina D in circolo, quindi, potrebbe avere un notevole impatto sulla salute dell’umore, in particolare nei giovani. I ricercatori, inoltre, sostengono che assumere poca vitamina D possa contribuire ad aumentare il rischio di disturbi dell’umore.

