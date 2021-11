Variante Omicron, la vice di Pfizer: "Nessuno sa cosa accadrà", parole inquietanti sulla mutazione

30 novembre 2021 a

a

a

"Nessuno sa con esattezza cosa accadrà": Katalin Karikó, vicepresidente di Pfizer-Biontech, mantiene la massima cautela quando parla della variante Omicron, che sembra aver messo tutti in allarme. A differenza di molti altri scienziati, lei ha deciso di non sbilanciarsi: "È una situazione in continua evoluzione, molto difficile da prevedere. Vedo molti colleghi fare esternazioni più o meno rassicuranti ma sono solo speculazioni". Intervistata da La Stampa, la Karikò - classe 1955 -, è stata molto cauta pure sulla possibilità che questa variante buchi i vaccini: "Per capire questo serve un numero molto ampio di dati, che ad ora non abbiamo".

Video su questo argomento "Vedremo cosa succederà". Omicron, Biden e lo scenario peggiore

Su un'eventuale quarta dose, invece, la vicepresidente di Pfizer ha detto: "Fino alla terza dose abbiamo notato che il livello di anticorpi nel sangue è più alto di cinque volte, dopo non sappiamo cosa succeda. In linea generale, però, se si hanno anticorpi nel sangue allora si è protetti in tutta l'area della cavità orale, naso compreso. E in questo modo non ci si infetta. Bisogna capire cosa succede dopo la terza somministrazione". Per quanto riguarda la resistenza al vaccino da parte dei cosiddetti no vax, ha detto: "I livelli di preoccupazione sono diversi: c'è chi chiede come è prodotto, come viene usato, altri vogliono sapere cosa succede a cinque anni dall'inoculazione". Infine, sconfortata ha detto: "È una battaglia che non vinceremo mai".

"Troppa ideologia". Bassetti bacchetta i politici: "Cosa dovevano fare" | Video

E poi qualche parola sul vaccino ai bimbi tra i 5 e gli 11 anni, che in Italia dovrebbe partire il 23 dicembre: "Per un bambino la quantità di vaccino è ridotta rispetto a quella di un adulto, sono solo 10 microgrammi. Poi va valutata l'azione dell'mRna perché il vaccino ne rappresenta solo una piccola parte, mentre il virus è un pezzo ben più grande. Per questo serve una dose di certo per i bambini, io credo che ne serviranno due alla fine".

"Non vorrei fare il menagramo...". Serrate e lockdown, la "profezia": un Natale rovinato? Ecco chi si sbilancia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.